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Від філології до механіки: що каже ринок — і що обирає молодь

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 205

 Які професії найзатребуваніші в Україні у 2025 році? Які спеціальності обирає молодь? Аналітика вступної кампанії та ситуації на ринку праці

1 серпня завершується прийом документів до більшості українських вишів. Час для остаточного вибору спливає — і за кожною поданою заявою стоїть не просто технічне рішення, а особистий вибір. У час, коли країна четвертий рік живе у стані війни, абітурієнти все частіше ставлять собі одне і те ж запитання: обрати стабільну й затребувану професію чи йти за покликанням?

У 2025 році молодь намагається знайти золоту середину: вчитися тому, що цікаво, і водночас мати шанс на гідне працевлаштування.

То які спеціальності у фаворі, які заклади — в лідерах, і чи дійсно ринок праці здатен задовольнити всі ці очікування?

Ринок праці: медицина, логістика, обслуговування

За даними Державної служби зайнятості, протягом 2024 року в Україні було запропоновано понад 231 тисячу вакансій за 3303 професіями. Найбільш затребувані спеціальності — зовсім не офісні. У лідерах:

  • Продавці — 17,9 тис. вакансій
  • Підсобні робітники — 10,8 тис.
  • Водії — 9,4 тис.
  • Кухарі — 7,8 тис.
  • Медичні сестри/брати — понад 7 тис.

Це відображення реальної картини: країна, що відновлюється після масштабних руйнувань, потребує робочих рук. У деяких випадках заробітна плата сягає 230 тисяч гривень на місяць — хоча це винятки, але вони доводять, що кваліфіковані працівники цінуються.

Хто і куди вступає у 2025 році

За даними ЄДЕБО, станом на кінець липня найбільше заяв на вступ подано до:

  • Львівського національного університету імені Івана Франка,
  • Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
  • Національного університету «Львівська політехніка».

Серед найпопулярніших напрямів — філологія, право, психологія, менеджмент і журналістика.

ІТ, медицина, інженерія: попит не спадає

Сектор, що демонструє стабільний і зростаючий попит, — це ІТ: розробка ПЗ, кібербезпека, big data, штучний інтелект, вебдизайн. Не менше потрібні медики, інженери, енергетики, фахівці зі сталісного будівництва та відновлення інфраструктури.

Це вже не просто економічна доцільність, а фактор національної безпеки. Адже без технічних спеціалістів, лікарів та енергетиків не буде ні відбудови, ні стійкості.

Зменшення кількості абітурієнтів в Україні та тренд на закордон

За попередніми оцінками, у 2025 році кількість абітурієнтів, які подають документи всередині країни, трохи зросла порівняно з минулим роком. Це пов’язано і з адаптацією освітньої системи до умов війни, і з бажанням молоді залишатися ближче до дому. Проте тенденція до виїзду на навчання за кордон залишається стійкою.

За різними оцінками, понад 15–18% абітурієнтів розглядають або вже подали документи до університетів у Польщі, Чехії, Німеччині, Литві, Словаччині та інших країнах. Популярність таких напрямів обумовлена спрощеними умовами вступу, безпековою ситуацією та можливістю залишитися за кордоном.

Робітничі професії та коледжі: повернення практичного мислення

Усе більше українських родин обирають професійно-технічну освіту, фахові коледжі та технікуми. Це — раціональний вибір у реальності, де молодь хоче отримати освіту швидше, почати заробляти й бути затребуваною.

За даними МОН, щороку в коледжі вступає понад 100 тисяч осіб. Особливо популярні напрямки:

  • механіка й електрика,
  • прикладне програмування,
  • дизайн,
  • логістика,
  • педагогіка,
  • громадське харчування та готельно-ресторанна справа.

Ці спеціальності дозволяють знайти роботу навіть у малих містах і селах. А головне — швидко набути практичних навичок.

Освітній вибір — це ще й внутрішній пошук

Порада для абітурієнтів залишається незмінною: слухайте себе. Навіть найпрестижніша спеціальність не принесе задоволення, якщо вона чужа. А от те, що захоплює, — завжди можна адаптувати до реалій ринку. Автоматизація, цифровізація, відновлювана енергетика — це вже не майбутнє, а сьогодення, яке вимагає гнучких і мотивованих фахівців.

Нагадаємо, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть вступити до вузів на Полтавщині, зокрема і в Кременчуці.

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Автор: Сабіна Юркіна Джерело фото: tsn.ua
Теги: абітурієнти вступна кампанія студенти
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