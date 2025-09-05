Міносвіти заявляє, що зробило вступ до вишів «недружнім до ухилянтів»

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 264

У Міністерстві освіти заявили, що вступна кампанія до українських вишів стала «недружньою до ухилянтів». Про це під час брифінгу повідомив гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

За його словами, від початку повномасштабної війни в Україні різко зросла кількість вступників, зокрема чоловіків віком понад 25 років, які обирали навчання в аспірантурі — часто задля відстрочки від мобілізації. Пік зафіксували у 2022–2023 роках.

— Сьогодні система стала недружньою до таких людей. Тепер це справді конкурс на обмежену кількість бюджетних місць, — наголосив Шаров.

З 2024 року на денну аспірантуру можна вступити лише за бюджетні кошти, а для цього потрібно скласти два зовнішні іспити:

Єдиний вступний іспит (ЄВІ), що містить тест з іноземної мови та загальних навчальних компетентностей;

Єдине вступне випробування з методології наукових досліджень.

— Ці іспити дозволяють залишити в системі лише тих, хто справді зацікавлений у науці, — зазначив представник МОН.

У 2025 році українські виші запропонували приблизно 6 тисяч місць на аспірантурі. Успішно склали вступні іспити менше ніж 10 тисяч осіб.

Також у МОН повідомили, що загалом цьогоріч до вишів зараховано на 5% менше першокурсників, ніж торік. Водночас, майже 5 тисяч вступників — із тимчасово окупованих територій. Крім того, триває додатковий набір для українців, які закінчили школу чи коледж у Польщі — до 20 жовтня.