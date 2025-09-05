Міносвіти заявляє, що зробило вступ до вишів «недружнім до ухилянтів»

ГО "Захист держави"
Фортифікаційні споруди чи корупційні схеми?
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Україна, Світ

Міносвіти заявляє, що зробило вступ до вишів «недружнім до ухилянтів»

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 264

 

Університети тепер ретельніше відсіюють охочих навчатися задля відстрочки

У Міністерстві освіти заявили, що вступна кампанія до українських вишів стала «недружньою до ухилянтів». Про це під час брифінгу повідомив гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

За його словами, від початку повномасштабної війни в Україні різко зросла кількість вступників, зокрема чоловіків віком понад 25 років, які обирали навчання в аспірантурі — часто задля відстрочки від мобілізації. Пік зафіксували у 2022–2023 роках.

— Сьогодні система стала недружньою до таких людей. Тепер це справді конкурс на обмежену кількість бюджетних місць, — наголосив Шаров.

З 2024 року на денну аспірантуру можна вступити лише за бюджетні кошти, а для цього потрібно скласти два зовнішні іспити:

  • Єдиний вступний іспит (ЄВІ), що містить тест з іноземної мови та загальних навчальних компетентностей;

  • Єдине вступне випробування з методології наукових досліджень.

— Ці іспити дозволяють залишити в системі лише тих, хто справді зацікавлений у науці, — зазначив представник МОН.

У 2025 році українські виші запропонували приблизно 6 тисяч місць на аспірантурі. Успішно склали вступні іспити менше ніж 10 тисяч осіб.

Також у МОН повідомили, що загалом цьогоріч до вишів зараховано на 5% менше першокурсників, ніж торік. Водночас, майже 5 тисяч вступників — із тимчасово окупованих територій. Крім того, триває додатковий набір для українців, які закінчили школу чи коледж у Польщі — до 20 жовтня.

ПО ТЕМІ:

Від філології до механіки: що каже ринок — і що обирає молодь
У Міністерстві освіти назвали 10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет
Названі найменш популярні спеціальності вступної кампанії-2025

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: студенти абітурієнти вступна кампанія ухилення від мобілізації
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх