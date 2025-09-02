ГО "Захист держави"
Освіта, Україна, Світ

У Міністерстві освіти назвали 10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет

Сьогодні, 10:08

 

Понад 50% здобувачів вищої освіти цього року мають державну фінансову підтримку

Цього року під час вступної кампанії до українських університетів зараховано 178 720 першокурсників. Це без урахування військових та інших спеціалізованих закладів освіти, оскільки такі дані не розголошуються. З них 64 873 були зараховані на бюджет, а ще орієнтовно 30 тисяч студентів можуть отримати грантову підтримку. Найбільше студентів зараховано на спеціальності «Середня освіта» та «Медицина». Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

- Отже, понад 50% здобувачів мають державну фінансову підтримку. Бюджетні місця гарантують безоплатне навчання та стипендії. Освітні гранти частково компенсують вартість контракту і надходять до спецфонду ЗВО, що забезпечує закладам автономію — зокрема для підвищення зарплат працівників, - зазначили у МОН.

Як зауважили у міністерстві, у десятку найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет входять:

  • A4 Середня освіта — 5 909,
  • I2 Медицина — 3 762,
  • F3 Комп’ютерні науки — 2 979,
  • G19 Будівництво та цивільна інженерія — 2 580,
  • H1 Агрономія — 2 283,
  • F2 Інженерія програмного забезпечення — 2 161,
  • G3 Електрична інженерія — 2 083,
  • B11 Філологія — 2 052,
  • I7 Терапія та реабілітація — 1 836,
  • G7 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка — 1 675.

Міносвіти закликає заклади вищої освіти, які розташовані у безпечніших регіонах, максимально повертатися до аудиторного навчання. Водночас МОН підтримує прифронтові та релоковані університети: 330 млн грн — на облаштування безпечних просторів, додаткове фінансування — у межах проєкту World Bank Ukraine.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що найпопулярнішою спеціальністю цього року став «Менеджмент», а найменший інтерес у вступників мали інженерні та природничі спеціальності, попри державні стимули.

Автор: Віктор Крук
Теги: Міносвіти вступна кампанія
  НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


