У Міністерстві освіти назвали 10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 218

Цього року під час вступної кампанії до українських університетів зараховано 178 720 першокурсників. Це без урахування військових та інших спеціалізованих закладів освіти, оскільки такі дані не розголошуються. З них 64 873 були зараховані на бюджет, а ще орієнтовно 30 тисяч студентів можуть отримати грантову підтримку. Найбільше студентів зараховано на спеціальності «Середня освіта» та «Медицина». Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

- Отже, понад 50% здобувачів мають державну фінансову підтримку. Бюджетні місця гарантують безоплатне навчання та стипендії. Освітні гранти частково компенсують вартість контракту і надходять до спецфонду ЗВО, що забезпечує закладам автономію — зокрема для підвищення зарплат працівників, - зазначили у МОН.

Як зауважили у міністерстві, у десятку найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет входять:

A4 Середня освіта — 5 909,

I2 Медицина — 3 762,

F3 Комп’ютерні науки — 2 979,

G19 Будівництво та цивільна інженерія — 2 580,

H1 Агрономія — 2 283,

F2 Інженерія програмного забезпечення — 2 161,

G3 Електрична інженерія — 2 083,

B11 Філологія — 2 052,

I7 Терапія та реабілітація — 1 836,

G7 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка — 1 675.

Міносвіти закликає заклади вищої освіти, які розташовані у безпечніших регіонах, максимально повертатися до аудиторного навчання. Водночас МОН підтримує прифронтові та релоковані університети: 330 млн грн — на облаштування безпечних просторів, додаткове фінансування — у межах проєкту World Bank Ukraine.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що найпопулярнішою спеціальністю цього року став «Менеджмент», а найменший інтерес у вступників мали інженерні та природничі спеціальності, попри державні стимули.