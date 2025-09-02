У Міністерстві освіти назвали 10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет

Цього року під час вступної кампанії до українських університетів зараховано 178 720 першокурсників. Це без урахування військових та інших спеціалізованих закладів освіти, оскільки такі дані не розголошуються. З них 64 873 були зараховані на бюджет, а ще орієнтовно 30 тисяч студентів можуть отримати грантову підтримку. Найбільше студентів зараховано на спеціальності «Середня освіта» та «Медицина». Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.
Як зауважили у міністерстві, у десятку найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет входять:
Міносвіти закликає заклади вищої освіти, які розташовані у безпечніших регіонах, максимально повертатися до аудиторного навчання. Водночас МОН підтримує прифронтові та релоковані університети: 330 млн грн — на облаштування безпечних просторів, додаткове фінансування — у межах проєкту World Bank Ukraine.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що найпопулярнішою спеціальністю цього року став «Менеджмент», а найменший інтерес у вступників мали інженерні та природничі спеціальності, попри державні стимули.
