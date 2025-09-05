Запрацювала мапа магазинів для програми «Пакунок школяра»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 157

Уже понад 100 тисяч родин отримали допомогу на збори до школи

Міністерство соціальної політики спільно з Державною службою України у справах дітей запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу торгових точок, де можна використати допомогу в межах програми «Пакунок школяра». Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Мапа дозволяє знайти магазини з відповідним MCC-кодом — саме там гарантовано приймають оплату коштами з держпрограми. На дашборді вже відображено понад 25 тисяч таких точок по Україні. Є фільтри за областями та громадами. У Кременчуці 222 магазини.

— Наше завдання — не лише надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам швидко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот, — сказав міністр соцполітики Денис Улютін.

Програма діє для батьків і законних представників першокласників. Кошти можна витратити в будь-якому магазині, де термінал має один із таких MCC-кодів:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — взуття;

5943 — канцтовари.

Станом на 5 вересня допомогу вже отримали понад 103 тисячі сімей — на суму 526 млн грн, що становить 41% загального бюджету програми. Програма діє до 15 листопада 2025 року.

Подати заяву можна через застосунок «Дія» або в сервісному центрі Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що державну програму «Пакунок школяра» найближчим часом розширять — допомогу можна буде витратити не лише на канцелярію, одяг і взуття, а й на книги.