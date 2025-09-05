Запрацювала мапа магазинів для програми «Пакунок школяра»

ГО "Захист держави"
Кременчук — нова точка сили ГО «Захист держави»
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Україна, Світ, Соціальний захист

Запрацювала мапа магазинів для програми «Пакунок школяра»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 157

 Уже понад 100 тисяч родин отримали допомогу на збори до школи

Міністерство соціальної політики спільно з Державною службою України у справах дітей запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу торгових точок, де можна використати допомогу в межах програми «Пакунок школяра». Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Мапа дозволяє знайти магазини з відповідним MCC-кодом — саме там гарантовано приймають оплату коштами з держпрограми. На дашборді вже відображено понад 25 тисяч таких точок по Україні. Є фільтри за областями та громадами. У Кременчуці 222 магазини.

— Наше завдання — не лише надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам швидко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот, — сказав міністр соцполітики Денис Улютін.

Програма діє для батьків і законних представників першокласників. Кошти можна витратити в будь-якому магазині, де термінал має один із таких MCC-кодів:

  • 5641 — дитячий одяг;

  • 5651 — одяг для всієї родини;

  • 5661 — взуття;

  • 5943 — канцтовари.

Станом на 5 вересня допомогу вже отримали понад 103 тисячі сімей — на суму 526 млн грн, що становить 41% загального бюджету програми. Програма діє до 15 листопада 2025 року.

Подати заяву можна через застосунок «Дія» або в сервісному центрі Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що державну програму «Пакунок школяра» найближчим часом розширять — допомогу можна буде витратити не лише на канцелярію, одяг і взуття, а й на книги.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: пакунок школяра інтерактивна мапа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх