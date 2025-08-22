Під час спалаху інфекції дітей без щеплень не пускатимуть до школи — МОЗ

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 291

Йдеться про тимчасову заборону на офлайн-навчання для невакцинованих

У випадку загострення епідемічної ситуації учнів, які не мають обов’язкових щеплень, можуть тимчасово не допустити до навчання в класах. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Такі дії передбачені законами «Про освіту» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».

— Якщо дитина не має необхідних щеплень, а в школі фіксують спалах інфекції, адміністрація має право перевести її на дистанційне навчання. Обмеження триватимуть до завершення епідемії або до проходження вакцинації, — пояснив Кузін.

За його словами, спалах може початися, якщо частка невакцинованих дітей у класі чи школі перевищує 5%. Безпечною вважається школа, де 95% учнів вакциновані.

Кузін також нагадав, що у 2017–2018 роках в Україні фіксували смертельні випадки у дітей під час спалаху кору — ускладнення включали енцефаліт та інші тяжкі стани.

— Це не покарання для батьків, а захист для всього шкільного середовища, — наголосив він.

Нагадаємо, що на минулому тижні на Полтавщині захворюваність зросла утричі, але рівень нижче епідпорогу.