Під час спалаху інфекції дітей без щеплень не пускатимуть до школи — МОЗ

У випадку загострення епідемічної ситуації учнів, які не мають обов’язкових щеплень, можуть тимчасово не допустити до навчання в класах. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.
Такі дії передбачені законами «Про освіту» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».
За його словами, спалах може початися, якщо частка невакцинованих дітей у класі чи школі перевищує 5%. Безпечною вважається школа, де 95% учнів вакциновані.
Кузін також нагадав, що у 2017–2018 роках в Україні фіксували смертельні випадки у дітей під час спалаху кору — ускладнення включали енцефаліт та інші тяжкі стани.
Нагадаємо, що на минулому тижні на Полтавщині захворюваність зросла утричі, але рівень нижче епідпорогу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.