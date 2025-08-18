COVID-19 на Полтавщині: захворюваність зросла утричі, але рівень нижче епідпорогу — ЦКПХ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 252

Летальних випадків від грипу чи COVID-19 того тижня в області не реєстрували

З 11 по 17 серпня на Полтавщині на гострі респіраторні інфекції, у тому числі на COVID-19, захворіло 2124 людини. Це на 20% більше, ніж попереднього тижня. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

Серед усіх випадків — 83 лабораторно підтверджені випадки COVID-19 (4% від загальної кількості), що утричі більше, ніж тижнем раніше. Водночас загальний рівень захворюваності — 157,1 на 100 тисяч населення — все ще вдвічі нижчий за епідемічний поріг.

Половина — це діти (1028 осіб, або 48%). Госпіталізовано 107 пацієнтів, що становить 5% від усіх хворих на ГРВІ. За словами епідеміологів, цей рівень госпіталізацій — звичний для області.

Найбільше хворіють у Нехворощанській, Пирятинській та Новоселівській громадах. Летальних випадків від грипу чи COVID-19 того тижня в області не реєстрували.

Нагадаємо, на Полтавщині виявили новий штам COVID-19 Stratus. Фахівці наголошують, що Stratus може мати один специфічний симптом — охриплість голосу. «Хрипкий, шорсткий голос» може бути сигналом інфікування, хоча основними ознаками залишаються кашель, лихоманка і втома.