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Які довідки потрібно надати в школу перед початком навчального року

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 228

 

Не варто купувати медичні довідки: профілактичний медогляд - гарний привід звернути увагу на здоров'я дитини

Вже менше ніж за тиждень діти повертаються на навчання у школи і саме час пройти медогляд й отримати довідку для відвідування школи. Спеціалісти Центру громадського здоров'я наголошують, що не варто купувати довідку або домовлятися про скорочений огляд — йдеться про здоров’я вашої дитини та можливість обстежитися.

Отже, які довідки потрібні?

  • Довідка форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду». Її може видати педіатр або сімейний лікар після огляду дитини. За необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію, базові аналізи чи до вузьких спеціалістів.
  • Довідка форми № 063/о «Карта профілактичних щеплень». У ній є вся інформація про проведені щеплення або ревакцинації, котра може знадобитися зокрема медичним працівникам медичних закладів. Цю довідку можуть попросити принести, якщо ваша дитина, наприклад, змінила школу або робила планові або пропущені щеплення. Якщо дитина була вакцинована відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, їй не будуть проводити вакцинацію або ревакцинацію — відповідно, дані в карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідку приносити не потрібно.

Перед вступом у перший клас потрібно відвідати таких лікарів та пройти такі аналізи: дитячий хірург, дитячий ортопед-травматолог, дитячий офтальмолог, стоматолог, інші спеціалісти за показаннями, аналіз крові на гемоглобін та інші аналізи за показаннями.

Діти, які вже навчаються в школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов’язково робити це перед самим навчальним роком. Можна перенести похід до лікаря на будь-який інший час, щоб не утворювати черг перед першим вересня.

Медичні огляди учнів входять до Програми медичних гарантій і є безоплатними. Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: справки школа медогляд
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