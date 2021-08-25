Які довідки потрібно надати в школу перед початком навчального року

Не варто купувати медичні довідки: профілактичний медогляд - гарний привід звернути увагу на здоров'я дитини
Вже менше ніж за тиждень діти повертаються на навчання у школи і саме час пройти медогляд й отримати довідку для відвідування школи. Спеціалісти Центру громадського здоров'я наголошують, що не варто купувати довідку або домовлятися про скорочений огляд — йдеться про здоров’я вашої дитини та можливість обстежитися.
Перед вступом у перший клас потрібно відвідати таких лікарів та пройти такі аналізи: дитячий хірург, дитячий ортопед-травматолог, дитячий офтальмолог, стоматолог, інші спеціалісти за показаннями, аналіз крові на гемоглобін та інші аналізи за показаннями.
Діти, які вже навчаються в школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов’язково робити це перед самим навчальним роком. Можна перенести похід до лікаря на будь-який інший час, щоб не утворювати черг перед першим вересня.
Медичні огляди учнів входять до Програми медичних гарантій і є безоплатними. Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення.