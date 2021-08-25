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Урочисто відкрили церемонію XVI літніх Паралімпійських ігор в Токіо

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 74

 

Участь у іграх візьмуть й кременчужани та спортсмени з Полтавщини

Вчора, 24 серпня, у Токіо відбулася урочиста церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор. Вже сьогодні наші спортсмени завоювали перші нагороди. Срібними призерами стали з плавання - Антон Коль (плавання на спині, 100м), з фехтування на візках - Артем Манько (шабля, категорія А) та бронзова призерка з фехтування на візках Євгенія Бреус (шабля, категорія А).

Пряму трансляцію ігор можна дивитися на ютуб-каналі Equalympic.

Нагадаємо, що 6 спортсменів, які вирушили на Паралімпійські ігри мають відношення до Кременчука: Олександр Яровий (єдиний кременчужанин, який представляє Кременчук), Єгор Дементьєв, Роман Данилюк, Наталія Кобзар, Сергій Ємельянов та Максим Коваль. Троє спортсменів дебютують на Паралімпіаді. 

Хто з кременчужан вирушив на Паралімпійські ігри в Токіо
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Автор: Альона Душенко
Теги: паралімпіада
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