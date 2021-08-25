Де в Кременчуці не буде світла 26 серпня: адреси

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться в місті 26 серпня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних елекромережах.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть елекроенергію за адресами:
- вул. Генерала Манагарова, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а.
З 8.00 до 17.00 відключать світло заадресами:
- вул. Петра Калнишевського;
- вул. Сумська;
- вул. Піщана;
- вул. Підгірна;
- вул. Європейська, 67-116;
- вул. Маяковського;
- вул. Переяслівська, 65-84;
- вул. Ярмаркова;
- вул. Кронштадська;
- вул. Деповська;
- вул. Військова;
- вул. Ново-Іванівська;
- вул. Басейна;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Силікатна;
- пров. Ново-Іванівський;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Силікатний;
- пров. Редутний;
- пров. Бригадирівський;
- пров. Степана Бандери.