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Кременчук

Де в Кременчуці не буде світла 26 серпня: адреси

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 337

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться в місті 26 серпня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних елекромережах.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть елекроенергію за адресами:

  • вул. Генерала Манагарова, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а.

З 8.00 до 17.00 відключать світло заадресами:

  • вул. Петра Калнишевського;
  • вул. Сумська;
  • вул. Піщана;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Європейська, 67-116;
  • вул. Маяковського;
  • вул. Переяслівська, 65-84;
  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Кронштадська;
  • вул. Деповська;
  • вул. Військова;
  • вул. Ново-Іванівська;
  • вул. Басейна;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Силікатна;
  • пров. Ново-Іванівський;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Силікатний;
  • пров. Редутний;
  • пров. Бригадирівський;
  • пров. Степана Бандери.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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