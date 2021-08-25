Де в Кременчуці не буде світла 26 серпня: адреси

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 337

«‎Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться в місті 26 серпня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних елекромережах.



З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть елекроенергію за адресами:

вул. Генерала Манагарова, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а.

З 8.00 до 17.00 відключать світло заадресами: