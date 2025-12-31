Календар рибалки на січень 2026 року

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 166

Січень — це пік зимового сезону, час, коли на водоймах утворюється лід, а риба вступає у фазу «глухозим'я». Активність клювання знижується, вимагаючи від рибалки максимальної делікатності та тактичної витримки

Січень 2026 року не стане винятком. Успіх у цьому місяці залежить від двох ключових факторів: врахування фаз Місяця і правильного підбору снастей для пасивної риби.

1–4 січня - кльов украй слабкий. Риба пасивна, часто стоїть у товщі води. Краще присвятити час ремонту снастей або лову хижака на нічні жерлиці.

5–12 січня - активність стабілізується. Гарний період для пошуку великого окуня на балансир і плотви на мотиля. Кльов поліпшується до кінця періоду.

13–19 січня - найскладніший період. Кльов слабкий, риба максимально обережна. Варто шукати хижака на брівках або зміщуватися на водойми з проточною водою.

20–31 січня - період найвищої активності в січні. Відзначається істотне поліпшення кльову ляща, плотви та окуня. Найпродуктивніші дні припадають на останній тиждень місяця (особливо 24–28 січня).