Вівсяне молоко — чудова альтернатива звичайному

Сьогодні все більше людей відмовляються від коров’ячого молока на користь рослинних напоїв. І серед них особливу популярність здобуло вівсяне молоко — продукт, який поєднує приємний смак, користь та універсальність у використанні.
Це ідеальний варіант для тих, хто шукає легку та натуральну заміну звичайному молоку.
Вівсяне молоко виготовляється з вівсяних пластівців та води. У результаті виходить напій, який:
Вівсяне молоко підходить людям із непереносимістю лактози, тим, хто дотримується веганського чи постного харчування або прагне зменшити кількість насичених жирів у раціоні. Він корисний для дітей і дорослих як здоровий, легкий напій.
Додавайте таке молоко у каву чи чай; використовуйте для приготування каш, смузі та десертів; готуйте на його основі соуси та крем-супи.
Завдяки ніжному смаку вівсяне молоко чудово замінює звичайне майже у будь-якій страві.
Обираючи вівсяне молоко в магазині, звертайте увагу на склад: краще брати напій без доданого цукру та штучних ароматизаторів. Домашнє вівсяне молоко можна приготувати самостійно — це лише овес, вода й кілька хвилин вашого часу.
