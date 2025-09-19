Вівсяне молоко — чудова альтернатива звичайному

Це ідеальний варіант для тих, хто шукає легку та натуральну заміну звичайному молоку

Сьогодні все більше людей відмовляються від коров’ячого молока на користь рослинних напоїв. І серед них особливу популярність здобуло вівсяне молоко — продукт, який поєднує приємний смак, користь та універсальність у використанні.

Вівсяне молоко виготовляється з вівсяних пластівців та води. У результаті виходить напій, який:

багатий на клітковину — покращує травлення та сприяє відчуттю ситості;

містить вітаміни групи B — підтримують нервову систему та допомагають боротися зі стресом;

має рослинний білок — корисний для м’язів і відновлення після фізичних навантажень;

знижує рівень «поганого» холестерину завдяки бета-глюканам;

легко засвоюється та не викликає дискомфорту у тих, хто має непереносимість лактози.

Вівсяне молоко підходить людям із непереносимістю лактози, тим, хто дотримується веганського чи постного харчування або прагне зменшити кількість насичених жирів у раціоні. Він корисний для дітей і дорослих як здоровий, легкий напій.

Додавайте таке молоко у каву чи чай; використовуйте для приготування каш, смузі та десертів; готуйте на його основі соуси та крем-супи.

Завдяки ніжному смаку вівсяне молоко чудово замінює звичайне майже у будь-якій страві.

Обираючи вівсяне молоко в магазині, звертайте увагу на склад: краще брати напій без доданого цукру та штучних ароматизаторів. Домашнє вівсяне молоко можна приготувати самостійно — це лише овес, вода й кілька хвилин вашого часу.