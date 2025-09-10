Страждаєте від мігрені? Газета «Для дому і сім'ї» знає, чим допомогти

Головні болі супроводжують багатьох українців. Щоб не пити постійно таблетки, спробуйте подолати біль за допомогою продуктів харчування

Мікроелемент магній регулює приплив крові до мозку і рівень цукру в крові. Він міститься у свіжих зелених овочах, помідорах, горіхах, бобах, вівсянці.

Разом із вітаміном В6 приводить до ладу вегетативну нервову систему і знижує метеочутливість (можна купити вітамінний комплекс із цими речовинами).

Також тим, кого частенько мучать головні болі, добре частіше їсти імбир. Його активна речовина — капсаїцин блокує ефект деяких речовин, що викликають запалення кровоносних судин і мігрень.