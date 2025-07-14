Домашній засіб від тиску — радять читачі газети «Для дому і сім'ї»

Натуральна суміш, яка допомагає знижувати артеріальний тиск, очищати судини та підтримувати імунітет
Читачка газети «Для дому і сім'ї» Тамара Михайлівна розповіла рецепт суміші, яка допомагає знижувати артериальний тиск. Жінка каже, що використовує його кілька років й впевнена в його дії.
Змішайте все та приберіть у холодильник на 5 днів. Приймати по 1 ч. л. перед сніданком та обідом протягом тижня.
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