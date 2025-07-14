Домашній засіб від тиску — радять читачі газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 215

Читачка газети «Для дому і сім'ї» Тамара Михайлівна розповіла рецепт суміші, яка допомагає знижувати артериальний тиск. Жінка каже, що використовує його кілька років й впевнена в його дії.

Як приготувати:

200 г тертого імбиру

1 шт часнику

1 ст. л. яблучного оцту

1 ст. л. меду

1 ст. л. лимонного соку

Змішайте все та приберіть у холодильник на 5 днів. Приймати по 1 ч. л. перед сніданком та обідом протягом тижня.