Бальзам з дитинства: нові способи використання «Зірочки»

Сьогодні, 22:05 Переглядів: 99

Цей знайомий із дитинства бальзам може стати у пригоді в багатьох ситуаціях

Маленька металева баночка з пряним запахом — саме так виглядає бальзам «Зірочка», який і досі зберігається в аптечках багатьох українців. І хоча ми звикли використовувати його переважно під час застуди, насправді він може стати у пригоді і в інших ситуаціях.

5 неочікуваних способів використання «Зірочки»:

Від головного болю.

Нанесіть трохи бальзаму на віскі та потилицю. Особливо ефективно — при втомі чи зміні погоди. Для м’якших п’ят.

Перед сном змастіть стопи, надягніть шкарпетки — шкіра стане ніжнішою вже зранку. Проти комарів.

Крапля бальзаму на зап’ястках і щиколотках — і комахи тримаються осторонь. Освіжувач повітря.

Додайте трохи в чашку з гарячою водою або зволожувач — повітря стане чистішим, дихати легше. При грибку нігтів.

Якщо помітили перші ознаки, обробляйте уражений ніготь кілька разів на день.

Увага! Не наносьте бальзам на слизові оболонки та уникайте потрапляння в очі!

Цей в’єтнамський бальзам популярний з радянських часів. Його аромат — це суміш ментолу, камфори, евкаліптової та гвоздичної олій. Продається майже в кожній аптеці.