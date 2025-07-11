Бальзам з дитинства: нові способи використання «Зірочки»

Цей знайомий із дитинства бальзам може стати у пригоді в багатьох ситуаціях
Маленька металева баночка з пряним запахом — саме так виглядає бальзам «Зірочка», який і досі зберігається в аптечках багатьох українців. І хоча ми звикли використовувати його переважно під час застуди, насправді він може стати у пригоді і в інших ситуаціях.
5 неочікуваних способів використання «Зірочки»:
- Від головного болю.
Нанесіть трохи бальзаму на віскі та потилицю. Особливо ефективно — при втомі чи зміні погоди.
- Для м’якших п’ят.
Перед сном змастіть стопи, надягніть шкарпетки — шкіра стане ніжнішою вже зранку.
- Проти комарів.
Крапля бальзаму на зап’ястках і щиколотках — і комахи тримаються осторонь.
- Освіжувач повітря.
Додайте трохи в чашку з гарячою водою або зволожувач — повітря стане чистішим, дихати легше.
- При грибку нігтів.
Якщо помітили перші ознаки, обробляйте уражений ніготь кілька разів на день.
Увага! Не наносьте бальзам на слизові оболонки та уникайте потрапляння в очі!
Цей в’єтнамський бальзам популярний з радянських часів. Його аромат — це суміш ментолу, камфори, евкаліптової та гвоздичної олій. Продається майже в кожній аптеці.
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