Чим корисна рукола та як її правильно вживати

Рукола — листова зелень з легким гіркувато-перцевим смаком, яка активно увійшла до української кухні. Її додають у салати, сендвічі, пасту й навіть на піцу.
У 100 г руколи — лише 25 ккал, тож це чудовий вибір для тих, хто стежить за фігурою. Але користь руколи — не лише в низькій калорійності.
Що міститься в руколі:
Гіркуватий смак руколи стимулює жовчовиділення, покращує апетит і допомагає засвоювати жири. Має також природні протизапальні властивості, що корисні при артриті або хронічних проблемах із кишківником.
Як їсти руколу, щоб отримати максимум користі:
Раніше ми розповідали, як готувати прості салати з руколою:
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