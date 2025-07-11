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Чим корисна рукола та як її правильно вживати

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 66

Ця зелень з перцевим присмаком — не просто смачна, а й дуже поживна

Рукола — листова зелень з легким гіркувато-перцевим смаком, яка активно увійшла до української кухні. Її додають у салати, сендвічі, пасту й навіть на піцу.

У 100 г руколи — лише 25 ккал, тож це чудовий вибір для тих, хто стежить за фігурою. Але користь руколи — не лише в низькій калорійності.

Що міститься в руколі:

  • вітамін K — для згортання крові та міцних кісток;
  • вітамін C — для імунітету та захисту клітин;
  • вітамін A — для зору та шкіри;
  • фолієва кислота — для серця та під час вагітності;
  • калій — для нормального тиску та роботи серця;
  • флавоноїди та глюкозинолати — захищають клітини, сповільнюють старіння, знижують ризик раку.

Гіркуватий смак руколи стимулює жовчовиділення, покращує апетит і допомагає засвоювати жири. Має також природні протизапальні властивості, що корисні при артриті або хронічних проблемах із кишківником.

Як їсти руколу, щоб отримати максимум користі:

  • додавайте у салати, бутерброди, омлети;
  • не піддавайте довгій термічній обробці — корисні речовини руйнуються;
  • найкращі поєднання — з оливковою олією, сиром, горіхами, цитрусовими.

Раніше ми розповідали, як готувати прості салати з руколою:

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Автор: Мирослава Українська
Теги: салати поради по здоров'ю
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