Чим корисна рукола та як її правильно вживати

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 66

Ця зелень з перцевим присмаком — не просто смачна, а й дуже поживна

Рукола — листова зелень з легким гіркувато-перцевим смаком, яка активно увійшла до української кухні. Її додають у салати, сендвічі, пасту й навіть на піцу.

У 100 г руколи — лише 25 ккал, тож це чудовий вибір для тих, хто стежить за фігурою. Але користь руколи — не лише в низькій калорійності.

Що міститься в руколі:

вітамін K — для згортання крові та міцних кісток;

— для згортання крові та міцних кісток; вітамін C — для імунітету та захисту клітин;

— для імунітету та захисту клітин; вітамін A — для зору та шкіри;

— для зору та шкіри; фолієва кислота — для серця та під час вагітності;

— для серця та під час вагітності; калій — для нормального тиску та роботи серця;

— для нормального тиску та роботи серця; флавоноїди та глюкозинолати — захищають клітини, сповільнюють старіння, знижують ризик раку.

Гіркуватий смак руколи стимулює жовчовиділення, покращує апетит і допомагає засвоювати жири. Має також природні протизапальні властивості, що корисні при артриті або хронічних проблемах із кишківником.

Як їсти руколу, щоб отримати максимум користі:

додавайте у салати, бутерброди, омлети;

не піддавайте довгій термічній обробці — корисні речовини руйнуються;

найкращі поєднання — з оливковою олією, сиром, горіхами, цитрусовими.

Раніше ми розповідали, як готувати прості салати з руколою: