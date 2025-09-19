Probass ∆ Hardi перезавантажили Аркан у новому синглі It’s Called Arcan: у кліпі можна побачити Кременчук

Гурт випустив новий трек, у якому поєднав український танець Аркан із електронікою, дисторшнами та гіп-гопом
Кременчуцький гурт Probass ∆ Hardi презентував новий сингл It’s Called Arcan, у якому легендарний український танець Аркан отримав сучасне звучання. Кліп вийшов на YouTube 15 вересня.
У композиції етнічні мотиви поєдналися з електронікою, потужними басами, живими драмами, гітарними дисторшнами та хіп-хоп семплами. Музиканти називають трек «містком між традиціями та майбутнім», символом єдності та сили української культури.
У відео можна побачити й знайомі краєвиди Кременчука.
Нагадаємо, 10 вересня гурт влаштував промо-акцію: учасників Probass ∆ Hardi бачили у центрі міста на пікапах.
