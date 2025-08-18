Життєвий шлях: Сергій Коломієць із Козельщини прагне до нових вершин

На життєвому календарі Сергія Коломійця засвітилася дата — 60 літ із невеликим плюсиком. Цей вік я особисто називаю не лише статусом молодого пенсіонера, а й віком мудрості
Адже на цей вік особистість багато чого уміє, багато що знає. Немов ще не осінь, але вже й не літо.
— Як ти, пане Сергію, оцінюєш для себе попередні шість десятків років? — запитав я його в недавній розмові (через давнє знайомство ми домовилися звертатися один до одного на «ти»).
Інколи почувався на швидкій воді у невеликому човнику. Заспокоювало й утішало те, що в руках моїх було весло.
З перших класів Потоцької школи почав малювати. Ближче до завершення школи мене почала полонити поезія. А далі, після закінчення школи і за порадою батьків та земляків, життєва стежина привела до сусіднього містечка Комсомольськ (нині — Горішні Плавні), до гірничо-збагачувального технікуму.
Там і набув першого досвіду, практики. Як у тому фільмі, життя видавалося покроковим. Далі — дворічна служба в пісках Каракумів, біля бурхливих потоків Амудар'ї.
Почав дорослішати, почав розуміти — потрібна вища освіта. Отож закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут за спеціальністю зооінженер. І за цим фахом працював у господарстві.
Не давала спокою, нуртувала творча натура. У цей час організовував персональні художні виставки у Кобеляках та Полтаві.
Я не помилюсь, коли скажу, що особисте життя Сергія Коломійця тісно перекликалося з творчою працею, глибоким захопленням театральними студіями, працею над прозовими творами. Саме тоді з’явилися слова поезії «Євшан-зілля», котру у власному музичному супроводі подав на широкий загал гітарист Андрій Федоренко з міста Кобеляки. Ця пісня прозвучала і за кордоном, зокрема в Канаді.
Чим були позначені в творчому сенсі 90-ті роки? У другій половині 90-х років почав писати поему-феєрію «Білозірка», а також здійснив низку постановок як оператор і режисера у заснованому театрі «Оратанія» на сцені міста Кобеляки.
Пізніше знову навчався в сільськогосподарській академії Полтави на факультеті «Менеджмент організацій».
Не давала спокою творча справа.
У Полтаві став одним із засновників аматорського театру «ПарМіКо». У ньому було поставлено дві моїх вистави — «Храм Прозріння» і «Гримаси часу». Потім була робота в культосвітніх дошкільних закладах міста Кобеляки.
В часописі «Слово Просвіти» було опубліковано його статтю «Репортаж на печищі». Періодично друкувався у центральній та місцевій пресі.
Мені тричі приємно згадати, як газетяру-журналісту такий факт. Тоді при обласній газеті «Зоря Полтавщини» діяв журналістський факультатив від Київського держуніверситету. Керував ним голова обласної Спілки журналістів Іван Буряк.
Цей факультатив успішно освоїв і Сергій Коломієць. Ці знання знадобилися йому в подальшій творчій праці.
У 2006 році у Полтаві відбулася персональна виставка картин пана Сергія.
Через кілька років написав та ілюстрував історичну драму-феєрію «Переволочна». У 2011 році отримав за неї Міжнародну літературну премію у «Мамаєвій слободі» в Києві. У цьому ж році видав розширений варіант книги «Переволочна», включивши до неї два розділи: «Коломак» і «Галак».
Альманах Полтавського державного педагогічного університету «Рідний край» опублікував оповідання Сергія Коломійця «Свято новоліття». На його вірш «Намалюй мені степ» вийшов авторський диск пісень Олени Байрак.
У 2014 році побачила світ поема-феєрія «Білозірка» з ілюстраціями полтавки Алли Голик.
У цьому році в уже згадуваному альманасі вийшла рецензія Віри Мелешко на книгу «Білозірка». У збірці «Дивосвіт» виходить степова бувальщина «Совість землі» з ілюстраціями художниці Марії Панченко.
У Харкові вийшов власноруч ілюстрований цикл віршів «Княжі лови».
Є місця у кожного з нас, що додають нам гармонії, снаги. Є таке місце і в Сергія Коломійця. Щойно зійдеш з електрички на козельщинській платформі, не зможеш не помітити колодязь, дерев’яний зруб і лелеку, що позирає навкруги.
Сергій обов’язково тут зупиниться на хвильку, підійде ближче до птаха. І немов живим він йому здається. А гляне трішки вище — і зблиснуть серед споруд та дерев позолотою куполи Козельщинського собору.
Так, того собору, який Олесь Гончар ще в 60-х роках змалював в одноіменному романі. І намітиться вгору дорога, на кількасот метрів до храму, і захочеться Сергію нею пройти. Цією ж дорогою до храму сотні, тисячі мирян до Козельщинської чудотворної ікони Божої Матері йшли.
Немає сумніву, що цією соборною вулицею крокували не раз і письменник Олесь Гончар, і вчений Михайло Остроградський, і лікар Віктор Протопопов, і художник-академік Іван Дряпаченко.
На творчій стезі зупинок немає. І це добре розуміє Сергій Коломієць.
Працюючи в Козельщинському будинку дитячої та юнацької творчості, він разом із вихованцями художнього гуртка розробив наукову роботу «Діамантове кільце Козельщинського краю» з прописаним туристичним маршрутом. Ця праця про особистості розуму і духу нашого припсільського краю.
Зовсім недавно пан Сергій разом із Берегинею у Мануйлівці архіву геніального українського письменника, лауреата Шевченківської премії Григора Тютюнника створили любительський художньо-документальний фільм.
Надзвичайно цікавим залишається і літературний проєкт «Зустріч одного оповідання». Вже підготовлено близько 20 випусків. Познайомитися з ними можна на YouTube-каналі Центральної бібліотеки Козельщини.
А почніть, можливо, з «Холодної м’яти», що за Григором Тютюнником.
І твориться нова книга. З-під пера мого героя з’являються живі художні образи, цікаві філософські роздуми, полемічні нотатки про наше сьогодення.
Мене надзвичайно цікавить це питання. Багато хто скаже, що такою людиною треба народитися. І це, мабуть, теж буде правильно.
Але без потужної праці, без сміливого пошуку і ризику чи багато хто з нас у 50 літ бажав здобути освіту? А наш герой здобув ступінь магістра зі спеціальності «Образотворче мистецтво» у Полтавському педуніверситеті. Або ось вражаючий факт біографії: зібравши кошти, він полетів до Південної Америки, зокрема до Аргентини.
А потім відчув подих 30-мільйонного Буенос-Айреса, знайомився з українською діаспорою. Він міг там залишитись, і надовго. Та додому покликало євшан-зілля.
Ненька Україна покликала.
У кожній людині є те, чого немає в мене. Завжди знайдеться те, чому можна повчитися.
Спробую догнати і щось пройти з того, що Сергій читав. А ще перегляну його улюблені фільми. Пройдусь тими стежками, що він ходив.
Але, на жаль, не дожену. І за віком не встигну. І ще в нього є те, чого немає в мене — зростають два сини. І, певно, вони підуть далі й досягнуть чогось значно більшого.
