Заявки на отримання 1000 грн у рамках «Зимової підтримки» уряду подали вже понад 10 млн українців

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 97

Подати заявку на отримання 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка» можна до 24 грудня

Понад 10 мільйонів українців вже подали заявки на отримання 1000 грн за програмою «Зимова підтримка». Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

— Стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада. 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей, — зазначила вона.

Отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Деталі щодо всіх програм «Зимової підтримки» — на платформі zyma.gov.ua

З учорашнього вечора почалися виплати 1000 гривень «Зимової підтримки»: на що можна витратити гроші

Нагадаємо, ми повідомляли, що у неділю ввечері почали надходити перші виплати 1000 гривень за програмою «Зимової підтримки». Гроші почали отримувати ті, хто подав заявки через «Дію» ще в перший день такої можливості — 15 листопада. Гроші зараховуються на спеціальну картку «Національний кешбек», розраховуватися з якою можна за чітко визначені товари та послуги.

З 22 листопада змінено перелік цих товарів і послуг, на які можна буде витратити ці кошти. Зміни пояснили потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».

Гроші, накопичені на карті «Національного кешбеку», можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

поштові послуги;

харчові продукти українського виробництва;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність — зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Минулого року ці кошти можна було витрати на послуги мобільного зв’язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї), спорт, а також на придбання військових облігацій — цього року цю можливість виключили. Зняти готівку з цієї картки неможливо, як і переказати гроші на іншу картку. Розраховуватися можна як в офлайн магазинах, так і онлайн.

Подати заявку на отримання 1000 грн в межах програми «Зимова підтримка» можна до 24 грудня 2025 року. Заявку можна подати як в «Дії» та й у відділеннях «Укрпошти».

Раніше ми писали, що нова програма зимової підтримки для громадян стартувала 15 листопада.

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна було оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська. У рамках програми «Зимова єПідтримка» по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільйони дітей.