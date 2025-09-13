Податкова знижка дозволяє громадянам повернути частину сплаченого ПДФО: як скористати цією можливістю

Протягом січня – серпня 2025 року правом на податкову знижку скористалися 89,8 тисяч осіб. До повернення з бюджету задекларовано 532,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 98 млн грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Про це повідомила Державна податкова служба України (ДПС).
Найчастіше українці декларували витрати на:
Як скористатися правом на податкову знижку
Необхідно до 31 грудня 2025 року подати податкову декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуваєте на обліку.
До декларації додаються підтверджувальні документи:
Подати декларацію можна в один з таких способів:
Детальніше як отримати податкову знижку за посиланням.
Які документи потрібно подати для податкової знижки за навчання можна подивитися ТУТ.
Нагадаємо, учора ми писали, що Офіси податкових консультантів відкрили у 20 регіонах України - що це за новий сервіс ДПС та де його знайти.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.