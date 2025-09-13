Податкова знижка дозволяє громадянам повернути частину сплаченого ПДФО: як скористати цією можливістю

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 83

Українці вже задекларували до повернення собі з бюджету 532,5 млн грн податкової знижки

Протягом січня – серпня 2025 року правом на податкову знижку скористалися 89,8 тисяч осіб. До повернення з бюджету задекларовано 532,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 98 млн грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Про це повідомила Державна податкова служба України (ДПС).

Найчастіше українці декларували витрати на:

оплату навчання,

страхування та пенсійні внески,

сплату відсотків за іпотекою.

Як скористатися правом на податкову знижку

Необхідно до 31 грудня 2025 року подати податкову декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуваєте на обліку.

До декларації додаються підтверджувальні документи:

копії квитанцій, чеків, платіжних доручень,

копії договорів про надання послуг,

документи про ступінь споріднення,

паспорт тощо.

Подати декларацію можна в один з таких способів:

особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;

надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

через Електронний кабінет платника.

Детальніше як отримати податкову знижку за посиланням.

Які документи потрібно подати для податкової знижки за навчання можна подивитися ТУТ.

Нагадаємо, учора ми писали, що Офіси податкових консультантів відкрили у 20 регіонах України - що це за новий сервіс ДПС та де його знайти.