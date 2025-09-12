Офіси податкових консультантів відкрили у 20 регіонах України: що це за новий сервіс ДПС та де його знайти

Олена Шуляк
Новий закон про ветеранське підприємництво: як працюватиме підтримка
ГО "Захист держави"
Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Україна, Світ

Офіси податкових консультантів відкрили у 20 регіонах України: що це за новий сервіс ДПС та де його знайти

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 112

 

Новий сервіс допоможе розібратися у податкових питаннях, отримати фахову пораду та уникнути порушень законодавства

Для підвищення якості податкових послуг та зручного інформування платників ДПС відкрила Офіси податкових консультантів у 20 регіонах України. Новий сервіс допоможе розібратися у податкових питаннях, отримати фахову пораду та уникнути порушень законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

— Кожний платник, який звернувся за консультацією, отримає аргументовану та якісну відповідь. А модератор зорієнтує та допоможе в отриманні консультаційних послуг з урахуванням індивідуальних потреб відвідувача, — зазначають у ДПС.

Фахівці Офісів консультують за такими напрямами:

  • оподаткування фізосіб та юридичних осіб,
  • електронні сервіси та звітність,
  • податкові спори,
  • податковий аудит,
  • фактичні перевірки та законодавство щодо РРО/ПРРО,
  • контроль за обігом підакцизних товарів,
  • зупинення реєстрації ПН / РК,
  • погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ,
  • надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
  • трансфертне ціноутворення.

Інформацію про розташування та графік роботи Офісів можна переглянути за посиланням.

— Запрошуємо громадян і бізнес скористатися новою послугою податкової. Залишайте відгуки про наш сервіс, щоб ми могли покращити роботу і стати ще кориснішими для вас. Офіси податкових консультантів — це увага, повага, довіра. Адже всі, хто в умовах війни продовжують працювати, платити податки й утримувати економіку, — потребують максимальної підтримки держави, — резюмували в ДПС.

Нагадаємо, ми сьогодні писали, що загальна інфляція в Україні сповільнюється вже третій місяць поспіль, що відбувається дещо швидше, ніж очікувалося. У серпні 2025 року інфляція знизилася — до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зменшилися на 0,2%.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ДПС офіс податки консультації
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх