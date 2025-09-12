Офіси податкових консультантів відкрили у 20 регіонах України: що це за новий сервіс ДПС та де його знайти

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 112

Для підвищення якості податкових послуг та зручного інформування платників ДПС відкрила Офіси податкових консультантів у 20 регіонах України. Новий сервіс допоможе розібратися у податкових питаннях, отримати фахову пораду та уникнути порушень законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

— Кожний платник, який звернувся за консультацією, отримає аргументовану та якісну відповідь. А модератор зорієнтує та допоможе в отриманні консультаційних послуг з урахуванням індивідуальних потреб відвідувача, — зазначають у ДПС.

Фахівці Офісів консультують за такими напрямами:

оподаткування фізосіб та юридичних осіб,

електронні сервіси та звітність,

податкові спори,

податковий аудит,

фактичні перевірки та законодавство щодо РРО/ПРРО,

контроль за обігом підакцизних товарів,

зупинення реєстрації ПН / РК,

погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ,

надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

трансфертне ціноутворення.

Інформацію про розташування та графік роботи Офісів можна переглянути за посиланням.

— Запрошуємо громадян і бізнес скористатися новою послугою податкової. Залишайте відгуки про наш сервіс, щоб ми могли покращити роботу і стати ще кориснішими для вас. Офіси податкових консультантів — це увага, повага, довіра. Адже всі, хто в умовах війни продовжують працювати, платити податки й утримувати економіку, — потребують максимальної підтримки держави, — резюмували в ДПС.

