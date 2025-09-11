Туристичний збір в Україні зріс на третину: Полтавщина серед лідерів

За перше півріччя 2025 року до місцевих бюджетів України надійшло 142,6 млн грн туристичного збору — це на 33% більше, ніж торік. Про це повідомили аналітики Опендатабот.
Найбільшу частку надходжень забезпечив великий бізнес — готелі та санаторії. У шести регіонах саме компанії стали головними платниками збору:
Полтавська область посіла 8-ме місце серед регіонів-лідерів за сумою сплаченого збору. Попереду — Київ та область, Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття, Дніпровщина, Одещина та Хмельниччина.
