Туристичний збір в Україні зріс на третину: Полтавщина серед лідерів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 118

Область увійшла в топ-8 за сумою сплачених надходжень

За перше півріччя 2025 року до місцевих бюджетів України надійшло 142,6 млн грн туристичного збору — це на 33% більше, ніж торік. Про це повідомили аналітики Опендатабот.

Найбільшу частку надходжень забезпечив великий бізнес — готелі та санаторії. У шести регіонах саме компанії стали головними платниками збору:

Київ — 83%;

Сумщина — 73%;

Хмельниччина — 61%;

Львівщина — 57%;

Рівненщина — 51%;

Полтавщина — 51%.

Полтавська область посіла 8-ме місце серед регіонів-лідерів за сумою сплаченого збору. Попереду — Київ та область, Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття, Дніпровщина, Одещина та Хмельниччина.