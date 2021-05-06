Квартири для сексу у Кременчуці: чи сплачують вони податки?

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 416 Коментарів: 2

На засіданні депутатської комісії з питань промисловості та будівництва розглянули питання сплати туристичного збору

Голова депутатської комісії з питань промисловості та будівництва Денис Терещенко під час засідання 6 травня зауважив, що лише 15 ФОПів у Кременчуці сплачують туристичний збір. Минулого року таких було 18, і здебільшого це - туристичні агенції.





З’ясувалося, що не платять кошти у бюджет міста навіть за кімнати відпочинку, які знаходяться на автовокзалі. Після зміни підпорядкування цього об’єкту податок перестав надходити під приводом припинення діяльності у зв’язку з пандемією.





Справа в тому, що реєстрація суб’єкту підприємницької діяльності є справою добровільною, і залежить виключно від громадської свідомості платників податків.





Людина, яка планує розпочати діяльність з надання послуг з розміщення, має подати заяву до податкової служби, аби зареєструватися у якості податкового агента і направити лист до органів місцевого самоврядування. Але по факту мало хто це робить.





Власники квартир, що здаються подобово та погодинно і фактично є хостелами, також систематично ухиляються від сплати податків.





- Це квартири для сексу, а Кременчук у цьому плані місто нормальне, - зауважив Денис Терещенко.





Голова комісії запропонував представникам податкової інспекції більш тісно співпрацювати задля своєчасного поповнення міського бюджету в повному об’ємі. На зауваження щодо відсутності у податківців повноважень для проведення контрольно-перевірочних заходів подібних об’єктів пан Терещенко оптимістично відповів:





- У кожному домі є бабуся, яка надасть нам відповідну інформацію.