Кременчук

Де у Кременчуці відключатимуть світло 7 травня: адреси

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У святкові дні 8, 9 та 10 травня відключення світла у Кременчуці не плануються

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 7 травня у Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії. Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.


З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Небесної сотні, 2;
  • вул. Театральна, 22;
  • вул. Миколаївська, 2;
  • вул. Шевченка, 9, 4-14/10;
  • вул. Українська, 3, 5.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Світанкова;
  • вул. Єгорова;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • пров. Лейтенанта Дніпрова;
  • пров. Декабристів;
  • туп. Перекопський.

У святкові дні 8, 9 та 10 травня відключення світла у Кременчуці не плануються.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення Полтаваобленерго
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