Де у Кременчуці відключатимуть світло 7 травня: адреси

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У святкові дні 8, 9 та 10 травня відключення світла у Кременчуці не плануються

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 7 травня у Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії. Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.





З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

вул. Небесної сотні, 2;

вул. Театральна, 22;

вул. Миколаївська, 2;

вул. Шевченка, 9, 4-14/10;

вул. Українська, 3, 5.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

вул. Володимира Вернадського;

вул. Чернишевського;

вул. Рилєєва;

вул. Портова;

вул. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Манагарова;

вул. Східна;

вул. Світанкова;

вул. Єгорова;

вул. Франка;

вул. Перекопська;

вул. Центральна;

вул. Підгірна;

пров. Лейтенанта Дніпрова;

пров. Декабристів;

туп. Перекопський.

У святкові дні 8, 9 та 10 травня відключення світла у Кременчуці не плануються.