Де у Кременчуці відключатимуть світло 7 травня: адреси

У святкові дні 8, 9 та 10 травня відключення світла у Кременчуці не плануються
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 7 травня у Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії. Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:
- вул. Небесної сотні, 2;
- вул. Театральна, 22;
- вул. Миколаївська, 2;
- вул. Шевченка, 9, 4-14/10;
- вул. Українська, 3, 5.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Світанкова;
- вул. Єгорова;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- пров. Лейтенанта Дніпрова;
- пров. Декабристів;
- туп. Перекопський.
У святкові дні 8, 9 та 10 травня відключення світла у Кременчуці не плануються.