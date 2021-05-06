Кременчук, Культура

Які секрети приховує Псел: віртуальна мандрівка підводним світом

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 1 188 Коментарів: 1

 

Скрізь інший, неповторний, але надзвичайно гарний і захоплюючий. Не гірший за тропічні моря. А ви як вважаєте?

У мережі ютуб YouTube з’явилося відео «Псел, якого ви не бачили», у якому показали підводний світ Кременчуцького району. 


- Відпочинок на Пслі, рибалка на Пслі, ночівля, купання, байдарки на Пслі... А що там всередині, під водою? Відібрав для вас кілька фрагментів з сотень, відзнятих за останні три роки. Це наш Псел - у Лебединському, Гадяцькому та Миргородському районах. Скрізь інший, неповторний, але надзвичайно гарний і захоплюючий. Не гірший за тропічні моря. А ви як вважаєте? - написав автор відео Гад із Гадяча.


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Автор: Альона Душенко Джерело відео: ГАД ІЗ ГАДЯЧА
Теги: Псел видео
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Коментарі: 1

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DNIWE:
Сьогодні, 18:49

очень красивое видео, но лично я считаю, что подводную охоту на малых реках необходимо запретить.


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