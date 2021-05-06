Які секрети приховує Псел: віртуальна мандрівка підводним світом
Сьогодні, 18:06Переглядів: 1 188Коментарів: 1
Скрізь інший, неповторний, але надзвичайно гарний і захоплюючий. Не гірший за тропічні моря. А ви як вважаєте?
У мережі ютуб YouTube з’явилося відео «Псел, якого ви не бачили», у якому показали підводний світ Кременчуцького району.
- Відпочинок на Пслі, рибалка на Пслі, ночівля, купання, байдарки на Пслі... А що там всередині, під водою? Відібрав для вас кілька фрагментів з сотень, відзнятих за останні три роки. Це наш Псел - у Лебединському, Гадяцькому та Миргородському районах. Скрізь інший, неповторний, але надзвичайно гарний і захоплюючий. Не гірший за тропічні моря. А ви як вважаєте? - написав автор відео Гад із Гадяча.