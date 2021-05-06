Кременчук, Освіта

Завтра кременчуцькі школярі ще не сядуть за парти

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 1 757 Коментарів: 1

Чи розпочнеться очне навчання з вівторка, 11 травня, вирішить міська комісія ТЕБ і НС

Незважаючи на те, що з 7 травня Полтавщину переводять з червоної зони епіднебезпеки у жовту, кременчуцькі школярі завтра ще не сядуть за парти, а навчатимуться дистанційно. Про це ТЪ повідомив директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик.


Коли діти вийдуть на очне навчання, вирішить міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.


Крім того, навчальним закладам треба буде підготуватися до початку навчального процесу, зокрема, закупити продукти, аби забезпечити учнів харчуванням.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: школьники карантин навчання
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Коментарі: 1

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Gav-gav:
Сьогодні, 18:51

Лишать детей права на образование по той форме, которую они выбрали, - преступление. Самоуправство!


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