Завтра кременчуцькі школярі ще не сядуть за парти

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 1 757 Коментарів: 1

Чи розпочнеться очне навчання з вівторка, 11 травня, вирішить міська комісія ТЕБ і НС

Незважаючи на те, що з 7 травня Полтавщину переводять з червоної зони епіднебезпеки у жовту, кременчуцькі школярі завтра ще не сядуть за парти, а навчатимуться дистанційно. Про це ТЪ повідомив директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик.





Коли діти вийдуть на очне навчання, вирішить міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.





Крім того, навчальним закладам треба буде підготуватися до початку навчального процесу, зокрема, закупити продукти, аби забезпечити учнів харчуванням.