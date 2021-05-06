Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу коронавірусом інфікувалося 67 кременчужан, 230 людей одужало від хвороби

Сьогодні, 21:07 Переглядів: 0

 

Зараз в інфекційних шпиталях лікується 148 осіб

6 травня в місті зареєстрували 67 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.


За даними мерії, захворіли 33 жінки віком від 25 до 80 років, 30 чоловіків віком від 21 до 79 років, а також двоє немовлят 5 і 6 місяців та дві дитини 2 і 9 років.


Із вперше виявлених випадків захворювання 57 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, десять – лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 148 людей. Одужало 230 пацієнтів.


Всього в Кременчуці зареєстровано 8695 інфікованих, одужало 7498, померло 238.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх