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На зупинці на вулиці Лікаря Богаєвського знайшли підозрілий предмет

Вчора, 21:40 Переглядів: 1 179 Коментарів: 1

 

Знахідка виявилася не вибухонебезпечною

6 травня на лінію 102 надійшло повідомлення від пильної перехожої, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Лікаря Богаєвського (поблизу колишньої взуттєвої фабрики) знаходиться підозрілий предмет. Про це інформує пресслужба Кременчуцького відділу поліції.


За попередньою інформацією, предмет був схожий на саморобний зарядний пристрій. Кілька годин на місці події працювали експерти-вибухотехніки, які встановили, що знахідка не вибухонебезпечна. Але, судячи з відео у соцмережах, її все ж таки вирішили знешкодити, адже пролунав вибух.


Також туди приїздили слідчо-оперативна група, рятувальники та карета швидкої допомоги.


Дякуємо громадянці, яка повідомила на лінію 102 про те, що виявила підозрілий предмет. Останнім часом люди дійсно звертають увагу і повідомляють дуже часто про такі події, - кажуть у поліції.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug
Теги: подозрительный предмет остановка
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Коментарі: 1

24
Sergio:
Вчора, 23:46

щебень на дороге нашли?))


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