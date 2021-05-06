На зупинці на вулиці Лікаря Богаєвського знайшли підозрілий предмет

6 травня на лінію 102 надійшло повідомлення від пильної перехожої, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Лікаря Богаєвського (поблизу колишньої взуттєвої фабрики) знаходиться підозрілий предмет. Про це інформує пресслужба Кременчуцького відділу поліції.
За попередньою інформацією, предмет був схожий на саморобний зарядний пристрій. Кілька годин на місці події працювали експерти-вибухотехніки, які встановили, що знахідка не вибухонебезпечна. Але, судячи з відео у соцмережах, її все ж таки вирішили знешкодити, адже пролунав вибух.
Також туди приїздили слідчо-оперативна група, рятувальники та карета швидкої допомоги.