Поліція перевіряє інформацію про пограбування могили скіфської цариці на Полтавщині

Раніше ЗМІ повідомляли, що на Полтавщині чорні археологи здійснили планетарне археологічне відкриття
На Полтавщині пограбували могилу скіфської цариці - поліція веде перевірку. Як повідомляє сайт «Укрінформ», поліцейські Полтавщини не отримували звернень щодо пограбування на місці давно розкопаного кургану могили скіфської цариці.
Раніше ЗМІ повідомляли, що на Полтавщині чорні археологи «здійснили планетарне археологічне відкриття – на місці якогось давно розкопаного кургану пробурили шурф, заклали 159 кг тротилу, рвонули... пригнали екскаватор, копнули; знайшли могилу скіфської цариці».
Відповідне повідомлення та фотографії золотих прикрас з так званої «могили скіфської цариці» виклав Віктор Тригуб, редактор журналу «Музеї України». За його словами, могилу підірвали чорні археологи, а прикраси виставили на продаж, загальна вага прикрас - 250 кг.