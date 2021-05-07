Поліція перевіряє інформацію про пограбування могили скіфської цариці на Полтавщині

Сьогодні, 07:25 Переглядів: 487

Раніше ЗМІ повідомляли, що на Полтавщині чорні археологи здійснили планетарне археологічне відкриття

На Полтавщині пограбували могилу скіфської цариці - поліція веде перевірку. Як повідомляє сайт «Укрінформ», поліцейські Полтавщини не отримували звернень щодо пограбування на місці давно розкопаного кургану могили скіфської цариці.





- Інформація щодо цього була опублікована 20 квітня. Ми її переглянули, але у нас взагалі таких повідомлень і таких фактів не зареєстровано в області. Ми відреагуємо і будемо ще додатково перевіряти цю інформацію, але станом на зараз взагалі такі факти відсутні, - зазначили у пресслужбі поліції області сайту «Укрінформ».





Раніше ЗМІ повідомляли, що на Полтавщині чорні археологи «здійснили планетарне археологічне відкриття – на місці якогось давно розкопаного кургану пробурили шурф, заклали 159 кг тротилу, рвонули... пригнали екскаватор, копнули; знайшли могилу скіфської цариці».





Відповідне повідомлення та фотографії золотих прикрас з так званої «могили скіфської цариці» виклав Віктор Тригуб, редактор журналу «Музеї України». За його словами, могилу підірвали чорні археологи, а прикраси виставили на продаж, загальна вага прикрас - 250 кг.