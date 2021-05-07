Хокеїсти «Кременчука-2010» приймають вдома суперників

7-9 травня на льодовій арені «Айсберг» в Кременчуці відбудеться другий етап Всеукраїнських змагань серед команд 2010 р.н. Суперниками «Кременчука-2010» стали однолітки:
Відповідно до регламенту змагань, учасники другого етапу зберігають очки, набрані в останніх протистояннях із суперниками на першому етапі. «Морські Вовки» - 6 балів, СДЮСШОР – 4, «Дніпро» та «Сокіл» по 3, «Крижинка» - 2, «Кременчук-2010» - 0.
7 травня
14.15 Сокіл - Дніпро
16.00 СДЮШОР - Кременчук
17.15 Морські Вовки - Крижинка
8 травня
9.30 Сокіл - Кременчук
11.15 Дніпро - Крижинка
13.00 Морські Вовки - СДЮШОР
9 травня
8.30 Крижинка - Кременчук
10.15 СДЮШОР - Дніпро
12.00 Сокіл - Морські Вовки
Також 10-11 травня на арені «Айсберг» відбудеться фінальна частина Придніпровської хокейної ліги серед команд 2006 р.н. Суперники команди КДЮСШ «Авангард» «Кременчука-2006» та календар змагань стануть відомі пізніше.