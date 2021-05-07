У Кременчуці засудили чоловіка за «п'яний махач» з поліцейськими та лікарями

Сьогодні, 08:44 Переглядів: 151

Рік умовного позбавлення волі — таке покарання призначив суд жителю Хоролу, який обматюкав та мало не побив спочатку лікаря, а потім ще й поліцейського

У Кременчуці засудили чоловіка за «п'яний махач» з поліцейськими та лікарями.





Як стало відомо з матеріалів судової справи, чоловік, до слова раніше судимий, потрапив до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» та розпочав сварку з медпрацівниками, які намагалися надати йому медичну допомогу. Чоловік лаявся та вів себе агресивно, тож медики викликали поліцію.





На виклик прибула слідчо-оперативна група, але «дісталося на горіхи» і їм. Чоловік мало того, що не став поводитися спокійніше, він ще й «додав обертів».





Ненормативна лексика, погрози вбивством та реальне розмахування кулаками — ось далеко не повний перелік того, за що зловмисник опинився на лаві підсудних.





Звинувачуваний під час сварки несподівано с хопив одного з правоохоронців за верхній формений одяг в районі плечей та капюшона, різко потягнув на себе і від його поштовху поліцейський, нахилившись вперед, впав на бетонну підлогу, - йдеться в матеріалах справи.





В ході слідства свою провину звинувачений визнав, розкаявся та обіцяв виправитись, тож суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік умовно.





Щоправда, тепер порушник спокою має періодично з`являтися у правоохоронні органи для реєстрації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.