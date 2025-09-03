Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування криптоактивів

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 52

Верховна Рада підтримала законопроєкт №10225-д, який визначає порядок оподаткування операцій із віртуальними активами. За документ проголосували 246 народних депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Це рішення відкриває шлях до запуску закону «Про віртуальні активи», який парламент ухвалив ще у лютому 2022 року, але який не міг набути чинності без ухвалення норм про податки.

Законопроєкт передбачає:

встановлення правил оподаткування криптовалют та токенів;

внесення змін до низки інших законів;

уточнення умов емісії віртуальних активів і допуску їх на ринок.

Всі криптоактиви поділено на три категорії:

Ті, вартість яких прив’язана до активів (наприклад, акцій).

Ті, вартість яких прив’язана до валют (наприклад, USDT).

Усі інші криптоактиви.

Для перших двох категорій встановлюються вимоги до резервування відповідних активів чи валют. Для третьої категорії емітенти повинні будуть публікувати «білу книгу» з описом активу та інформацією про компанію-емітента.

Контроль за достатністю резервів і допуск інших активів на ринок здійснюватиме спеціальний регулятор. Втім, хто саме виконуватиме цю функцію, законопроєкт поки не уточнює.

Нагадаємо, також Верховна Рада прийняла закон про збільшення штрафів за неповагу до суду та неприбуття за його викликом.