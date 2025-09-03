Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування криптоактивів

Верховна Рада підтримала законопроєкт №10225-д, який визначає порядок оподаткування операцій із віртуальними активами. За документ проголосували 246 народних депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Це рішення відкриває шлях до запуску закону «Про віртуальні активи», який парламент ухвалив ще у лютому 2022 року, але який не міг набути чинності без ухвалення норм про податки.
Законопроєкт передбачає:
Всі криптоактиви поділено на три категорії:
Для перших двох категорій встановлюються вимоги до резервування відповідних активів чи валют. Для третьої категорії емітенти повинні будуть публікувати «білу книгу» з описом активу та інформацією про компанію-емітента.
Контроль за достатністю резервів і допуск інших активів на ринок здійснюватиме спеціальний регулятор. Втім, хто саме виконуватиме цю функцію, законопроєкт поки не уточнює.
Нагадаємо, також Верховна Рада прийняла закон про збільшення штрафів за неповагу до суду та неприбуття за його викликом.
