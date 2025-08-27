У серпні 593 жителі Полтавщини отримають матеріальну допомогу з обласного бюджету

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 98

На ці виплати виділили понад 2,7 мільйона гривень

У серпні 593 жителі Полтавщини отримають фінансову підтримку з обласного бюджету. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, загальна сума виплат перевищує 2,7 мільйона гривень.

Кошти спрямують:

майже 1,14 млн грн — на допомогу тим, хто потребує довготривалого й дороговартісного лікування та опинився у складних життєвих обставинах;

понад 740 тис. грн — 191 жителю з онкологічними захворюваннями;

63 тис. грн — 18 внутрішньо переміщеним особам, які потребують лікування;

40 тис. грн — родинам, чиї діти хворіють на рак;

по 15 тис. грн — 39 жителям Кобеляцької громади, чиї будинки постраждали від стихійного лиха;

50 тис. грн — родині загиблої жінки внаслідок авіаудару;

30 тис. грн — родині, чий будинок пошкодили під час російських атак.

Крім того, фінансову допомогу отримають четверо довгожителів області з нагоди 100-річного ювілею та чотири родини, де народилися двійнята.

Нагадаємо, нещодавно у Полтавській ОВА повідомляли, що у першому півріччі понад 7 тисяч жителів області отримали соціальну допомогу з обласного бюджету.