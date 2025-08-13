Олена Шуляк
Гроші, Полтавщина, Соціальний захист

У першому півріччі понад 7 тисяч жителів Полтавщини отримали соціальну допомогу з обласного бюджету

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 96

 

У пріоритеті — онкохворі, постраждалі від війни та ліквідатори аварії на ЧАЕС

У першому півріччі 2025 року соціальну підтримку отримали понад 7,2 тис. жителів Полтавської області. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, з обласного бюджету на це спрямували 23,5 млн грн. Найбільше коштів — понад 10 млн грн — пішло на матеріальну допомогу людям, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема для лікування онкохвороб.

Ще майже 9,4 млн грн направили на пільги постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС — на ліки, зубопротезування та одноразові виплати.

Допомогу на загальну суму 1,2 млн грн також надали мешканцям, які постраждали від обстрілів.

Крім того, з початку року в області запровадили нові напрями підтримки:

  • виплати сім’ям, у яких виховують двійнят або трійнят (допомогу вже отримали 19 родин);

  • оздоровлення родин, чиї члени повернулись з полону — за сімейно-орієнтованим підходом;

  • грошова допомога людям, які відзначили 100-річний ювілей (наразі таких 30 осіб).

Нагадаємо, у червні на Полтавщині соціальну допомогу від держави отримали 77 тисяч жителів області.

Автор: Яна Гудзь
Теги: соціальний захист допомога виплати
