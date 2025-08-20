Від початку року на Полтавщині люди сплатили понад 33 млрд грн податків

Від початку року, упродовж січня-липня, до зведеного бюджету від Полтавщини надійшло 33,6 мільярда гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.
До державного бюджету перерахували понад 22 мільярдів гривень, із них майже 18,9 мільядрів — до загального фонду. Основні надходження забезпечили:
рентна плата за користування надрами — 7 млрд грн;
податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів і послуг — майже 4 млрд грн;
податок на доходи фізичних осіб — понад 3 млрд грн;
військовий збір — 2,5 млрд грн;
податок на прибуток — понад 2,1 млрд грн;
екологічний податок — 50 млн грн.
У порівнянні з минулим роком найбільше зросли надходження від військового збору (у 3,5 раза), податку на доходи фізичних осіб (+24%) та рентної плати (+27%).
Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуці планували покращити умови обслуговування платників податків за 2 мільйони гривень.
