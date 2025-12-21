У понеділок на Полтавщині застосують графік обмеження потужності для промислових споживачів

У понеділок, 22 грудня, на Полтавщині з 0.00 до 24.00 буде застосовано графік обмеження потужності (ГОП) для промислових споживачів в обсязі 5 черг. Про це повідомила ПАТ «Полтаваобленерго».
Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
У «Полтаваобленерго» закликають керівників підприємств, установ та організацій забезпечити дотримання заданої величини розвантаження відповідно до погодженого Полтавською обласною військовою адміністрацією графіку обмеження потужності на 2025-2026 роки.
