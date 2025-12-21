«Полтаваобленерго» повідомило графік погодинних відключень електроенергії на завтра

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у понеділок, 22 грудня, буде застосовано графік погодинних відключень:

з 00.00 по 07.00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг;

з 07.00 по 10.00 - в обсязі 3 черг;

з 10.00 по 18.00 - в обсязі 3,5 черг;

з 18.00 по 22.00 - в обсязі 3 черг;