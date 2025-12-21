Де завтра в Кременчуці планово вимикатимуть світло
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування електромереж
У понеділок, 22 грудня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Богдана Хмельницького, 9В-78/1;
- пров. Водний, 3-10/41;
- вул. Затонна, 1А-14А;
- пров. Затонний, 3-11;
- пров. Набережний, 3-9/37;
- вул. Недогарска, 27/13-39;
- пров. Річковий, 3,5,7;
- пр. Річковий, 4-14/29;
- вул. Миколи Гоголя, 4/8;
- вул. Михайла Коцюбинського, 1-6;
- вул. Перемоги, 11-13Б;
- вул. Великокохнівська, 12-28А;
- пр. Великокохнівський, 1-61;
- вул. Проліскова, 9;
- вул. Автозаводська, 11-32;
- туп. Автозаводський, 2;
- вул. Харківська, 10-30;
- вул. Олексія Древаля, 24-78;
- пров. Амвросія Ковальова, 3-8;
- вул. Амвросія Ковальова, 17;
- туп. Затишний, 12,17;
- вул. Сержанта Трушакова, 16-61.
- вул. Автозаводська, 3-12;
- туп. Автозаводський, 6;
- туп. Канівський, 3-19;
- вул. Миколи Татарулі, 7, 38-54А;
- вул. Нечуя Левицького, 3-12;
- пров. Олекси Гірника, 1-8;
- вул. Олексія Древаля, 71-94;
- пров. Петрівський, 3-18;
- туп. Петрівський, 3-9;
- проїзд Сонячний, 1;
- вул. Харківська, 3-11А;
- вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92;
- вул. Івана Котляревського, 1-30;
- пров. Івана Котляревського, 1-17;
- пров. Івана Підкови, 1/67;
- вул. Капітана Корпана, 2-25/9;
- вул. Лебедина, 55-106;
- пров. Лесі Українки, 1/14-13/17;
- пров. Танковий, 2/9-20;
- вул. Христини Пекарчук, 5-26/2;
- вул. Вадима Пугачова, 7А;
- вул. Соломії Крушельницької, 113-137А;
- 1-й туп. Гайдамацький, 3-6;
- 2-й туп. Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Космонавтів, 59/16-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- вул. Пилипа Орлика, 9-11/37;
- пр. Георгія Петька, 3-49;
- вул. Гірська, 4-11;
- вул. Андрія Гончарова, 1-131;
- пр. Заводський, 7-18;
- пр. Івана Торубари, 4-19/2;
- вул. Кавказька, 1-59;
- пр. Корабліної, 4-50;
- вул. Костянтина Острозького, 1-29;
- вул. Новобудівельна, 5-15;
- пров. Одеський, 1-28;
- пр. Одеський, 2-36;
- пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-189;
- вул. Петра Прокоповича, 1-31;
- вул. Черкаська, 15;
- вул. Чечелевська, 1-46/43;
- пров. Чечелевський, 1А-41;
- пров. Братів Майбородів, 2-5;
- пров. Василя Барки, 9-24;
- пров. Гостомельський, 2-24;
- вул. Козацька, 19-46;
- просп. Лесі Українки, 6, 119.
- вул. Зарічна, 6,12,16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25,26/10,27;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А,155/8;
- пров. Сивашський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А,24,26/14;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- вул. Європейська, 83/18-87;
- пров. Кар’єрний, 1/4 -23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- вул. Криворудна, 2-14;
- пров. Льва Євселевського, 3-19;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 83-120;
- вул. Підгірна, 1-38;
- вул. Піщана, 13-26;
- пров. Піщаний, 5-27Б;
- вул. Скеляста, 34;
- пров. Степана Бандери, 19-40/40;
- вул. Хорольська, 30-67/18;
- вул. Андрія Ізюмова,
- вул. Бажана,
- вул. Барвінкова,
- вул. Бориса Чичибабіна,
- вул. Броніслава Урбанського,
- вул. Бузкова,
- вул. Вадима Кришталя,
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Віктора Баранова,
- вул. Вільної України,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Гетьманська,
- вул. Данила Галицького,
- вул. Експресівська,
- вул. Івана Нагнибіди,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Кобзарська, Козацька,
- вул. Комишанська,
- Марка Вовчка,
- вул. Марка Кропивницького,
- вул. Миколи Міхновського,
- вул. Михайла Грушевського,
- вул. Михайла Калачевського,
- вул. Мрії, Ніли Крюкової,
- вул. Новомиргородська,
- вул. Олександра Чайки,
- вул. Олени Пчілки,
- вул. Якова Петруся,
- вул. Полковника Оксанченка,
- просп. Полтавський,
- пров. Полтавський,
- вул. Размислова,
- вул. Ракетна,
- вул. Рокитнянська,
- вул. Северина Наливайка,
- вул. Соснівська,
- вул. Хімічна,
- вул. Хортицька.
З 8.00 до 18.00:
- квт. 287, 19-28;
- просп. Лесі Українки, 65-71,
- вул. Керченська, 14;
- вул. Якова Петруся, 140.
З 8.00 до 19.00:
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1,3,5,7;
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29-33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Соснівка.
