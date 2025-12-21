{user_fullname}
Кременчук, Відключення світла

Де завтра в Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 95

 

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування електромереж

У понеділок, 22 грудня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 9В-78/1;
  • пров. Водний, 3-10/41;
  • вул. Затонна, 1А-14А;
  • пров. Затонний, 3-11;
  • пров. Набережний, 3-9/37;
  • вул. Недогарска, 27/13-39;
  • пров. Річковий, 3,5,7;
  • пр. Річковий, 4-14/29;
  • вул. Миколи Гоголя, 4/8;
  • вул. Михайла Коцюбинського, 1-6;
  • вул. Перемоги, 11-13Б;
  • вул. Великокохнівська, 12-28А;
  • пр. Великокохнівський, 1-61;
  • вул. Проліскова, 9;
  • вул. Автозаводська, 11-32;
  • туп. Автозаводський, 2;
  • вул. Харківська, 10-30;
  • вул. Олексія Древаля, 24-78;
  • пров. Амвросія Ковальова, 3-8;
  • вул. Амвросія Ковальова, 17;
  • туп. Затишний, 12,17;
  • вул. Сержанта Трушакова, 16-61.
  • вул. Автозаводська, 3-12;
  • туп. Автозаводський, 6;
  • туп. Канівський, 3-19;
  • вул. Миколи Татарулі, 7, 38-54А;
  • вул. Нечуя Левицького, 3-12;
  • пров. Олекси Гірника, 1-8;
  • вул. Олексія Древаля, 71-94;
  • пров. Петрівський, 3-18;
  • туп. Петрівський, 3-9;
  • проїзд Сонячний, 1;
  • вул. Харківська, 3-11А;
  • вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92;
  • вул. Івана Котляревського, 1-30;
  • пров. Івана Котляревського, 1-17;
  • пров. Івана Підкови, 1/67;
  • вул. Капітана Корпана, 2-25/9;
  • вул. Лебедина, 55-106;
  • пров. Лесі Українки, 1/14-13/17;
  • пров. Танковий, 2/9-20;
  • вул. Христини Пекарчук, 5-26/2;
  • вул. Вадима Пугачова, 7А;
  • вул. Соломії Крушельницької, 113-137А;
  • 1-й туп. Гайдамацький, 3-6;
  • 2-й туп. Гайдамацький, 3-5;
  • пров. Гайдамацький, 2/55-45;
  • вул. Космонавтів, 59/16-86;
  • вул. Михайлівська, 16/42-21;
  • вул. Пилипа Орлика, 9-11/37;
  • пр. Георгія Петька, 3-49;
  • вул. Гірська, 4-11;
  • вул. Андрія Гончарова, 1-131;
  • пр. Заводський, 7-18;
  • пр. Івана Торубари, 4-19/2;
  • вул. Кавказька, 1-59;
  • пр. Корабліної, 4-50;
  • вул. Костянтина Острозького, 1-29;
  • вул. Новобудівельна, 5-15;
  • пров. Одеський, 1-28;
  • пр. Одеський, 2-36;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-189;
  • вул. Петра Прокоповича, 1-31;
  • вул. Черкаська, 15;
  • вул. Чечелевська, 1-46/43;
  • пров. Чечелевський, 1А-41;
  • пров. Братів Майбородів, 2-5;
  • пров. Василя Барки, 9-24;
  • пров. Гостомельський, 2-24;
  • вул. Козацька, 19-46;
  • просп. Лесі Українки, 6, 119.
  • вул. Зарічна, 6,12,16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25,26/10,27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А,155/8;
  • пров. Сивашський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А,24,26/14;
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • вул. Європейська, 83/18-87;
  • пров. Кар’єрний, 1/4 -23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • вул. Криворудна, 2-14;
  • пров. Льва Євселевського, 3-19;
  • пров. Миргородський, 2-11;
  • вул. Переяславська, 83-120;
  • вул. Підгірна, 1-38;
  • вул. Піщана, 13-26;
  • пров. Піщаний, 5-27Б;
  • вул. Скеляста, 34;
  • пров. Степана Бандери, 19-40/40;
  • вул. Хорольська, 30-67/18;
  • вул. Андрія Ізюмова,
  • вул. Бажана,
  • вул. Барвінкова,
  • вул. Бориса Чичибабіна,
  • вул. Броніслава Урбанського,
  • вул. Бузкова,
  • вул. Вадима Кришталя,
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Віктора Баранова,
  • вул. Вільної України,
  • вул. Володимира Винниченка,
  • вул. Гетьманська,
  • вул. Данила Галицького,
  • вул. Експресівська,
  • вул. Івана Нагнибіди,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Кобзарська, Козацька,
  • вул. Комишанська,
  • Марка Вовчка,
  • вул. Марка Кропивницького,
  • вул. Миколи Міхновського,
  • вул. Михайла Грушевського,
  • вул. Михайла Калачевського,
  • вул. Мрії, Ніли Крюкової,
  • вул. Новомиргородська,
  • вул. Олександра Чайки,
  • вул. Олени Пчілки,
  • вул. Якова Петруся,
  • вул. Полковника Оксанченка,
  • просп. Полтавський,
  • пров. Полтавський,
  • вул. Размислова,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Рокитнянська,
  • вул. Северина Наливайка,
  • вул. Соснівська,
  • вул. Хімічна,
  • вул. Хортицька.

З 8.00 до 18.00:

  • квт. 287, 19-28;
  • просп. Лесі Українки, 65-71,
  • вул. Керченська, 14;
  • вул. Якова Петруся, 140.

З 8.00 до 19.00:

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1,3,5,7;
  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29-33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • вул. Європейська, 60А;
  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське;
  • с. Соснівка.
Автор: Віктор Крук
Вверх