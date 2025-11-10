«Укрзалізниця» закупить двоповерхові пасажирські вагони, які дозволять оптимізувати витрати на перевезення

За останні 5 років уряд придбав для «Укрзалізниці» 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва, якими вже користуються люди. У 2025 році було укладено контракт на постачання ще 100 вагонів, які почнуть надходити наступного року. Крім того, у проєкті бюджету-2026 передбачено кошти на придбання ще 100 вагонів на сумарну вартість близько 5,7 млрд грн, серед яких буде перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

У Мінфіні заявили, що двоповерхові пасажирські вагони дозволять суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів.

— Витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%. Тобто за порівнянних експлуатаційних витрат компанія зможе перевезти значно більше пасажирів, — сказав заступник міністра фінансів України Олександр Кава.

Він підкреслив, що у перспективі модельний ряд двоповерхових вагонів включатиме варіанти як для нічного сполучення — зі спальними місцями, так і для денного — з місцями для сидіння.

Про це Олександр Кава розповів під час зустрічі із керівництвом і членами «Американської торговельної палати в Україні» та представниками українського бізнесу. У Мінфіні зазначили, що через війну та високий рівень дефіциту бюджету держава зберігає пріоритет фінансування оборонних і безпекових потреб, водночас розвиток транспортної інфраструктури залишається ключовим чинником відновлення економіки.

Окрема частина зустрічі була присвячена інтеграції української залізниці до європейської транспортної мережі TEN-T. Україна вже отримує грантове співфінансування від ЄС — 50% вартості проєктів у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), яке спрямовується на розвиток євроколії та логістичних маршрутів.

Цього року Україна вже побудувала євроколію стандарту 1435 мм від Чопа до Ужгорода протяжністю 22 км, а у 2026-му планує старт робіт на напрямку від польського кордону до Львова. У середньостроковій перспективі євроколія має з’явитися також у Чернівцях та Луцьку.

Нині триває електрифікація ділянки євроколії Чоп—Ужгород, яку планується завершити до літа 2026 року.

