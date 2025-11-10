{user_fullname}
Бізнес/Робота, Гроші, Україна, Світ

«Укрзалізниця» закупить двоповерхові пасажирські вагони, які дозволять оптимізувати витрати на перевезення

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 233

 

Мінфін та Американська торговельна палата обговорили інвестиції у транспортну інфраструктуру

За останні 5 років уряд придбав для «Укрзалізниці» 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва, якими вже користуються люди. У 2025 році було укладено контракт на постачання ще 100 вагонів, які почнуть надходити наступного року. Крім того, у проєкті бюджету-2026 передбачено кошти на придбання ще 100 вагонів на сумарну вартість близько 5,7 млрд грн, серед яких буде перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

У Мінфіні заявили, що двоповерхові пасажирські вагони дозволять суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів.

— Витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%. Тобто за порівнянних експлуатаційних витрат компанія зможе перевезти значно більше пасажирів, — сказав заступник міністра фінансів України Олександр Кава.

Він підкреслив, що у перспективі модельний ряд двоповерхових вагонів включатиме варіанти як для нічного сполучення — зі спальними місцями, так і для денного — з місцями для сидіння.

 

Про це Олександр Кава розповів під час зустрічі із керівництвом і членами «Американської торговельної палати в Україні» та представниками українського бізнесу. У Мінфіні зазначили, що через війну та високий рівень дефіциту бюджету держава зберігає пріоритет фінансування оборонних і безпекових потреб, водночас розвиток транспортної інфраструктури залишається ключовим чинником відновлення економіки.

Окрема частина зустрічі була присвячена інтеграції української залізниці до європейської транспортної мережі TEN-T. Україна вже отримує грантове співфінансування від ЄС — 50% вартості проєктів у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), яке спрямовується на розвиток євроколії та логістичних маршрутів.

Цього року Україна вже побудувала євроколію стандарту 1435 мм від Чопа до Ужгорода протяжністю 22 км, а у 2026-му планує старт робіт на напрямку від польського кордону до Львова. У середньостроковій перспективі євроколія має з’явитися також у Чернівцях та Луцьку.

Нині триває електрифікація ділянки євроколії Чоп—Ужгород, яку планується завершити до літа 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що «Укрзалізниця» отримала шість нових вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу.

Ми також повідомляли, що «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на закупівлю 5 пасажирських вагонів. Загалом із початку року підприємство передало «Укрзалізниці» 39 нових вагонів. Компанія уже замовила на заводі 100 нових вагонів, а також очікує на завершення будівництва ще 12 вагонів, які були замовлені у 2023 році.

2
Автор: Віктор Крук
Теги: Укрзалізниця пасажирські вагони Мінфін уряд КВБЗ
