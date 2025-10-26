На Полтавщині завершують збір соняшника, сої та цукрового буряка: в області тривають жнива

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 113

Аграрії вже намолотили 1 млн 217 тисяч тонн кукурудзи

На Полтавщині тривають жнива. Аграрії області зібрали врожай на понад 67,8% від запланованих площ. Збір технічних культур — соняшника та сої — перебуває на завершальній стадії. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, аграрії вже намолотили 1 млн 217 тисяч тонн кукурудзи на зерно та зібрали 473,3 тисячі тонн цукрового буряка.

— Дякую аграріям за їхню відданість справі та важливий внесок в економіку регіону та країни , — написав Володимир Когут .

Нагадаємо, минулого тижня ми писали, що на Полтавщині завершили осінню посівну: засіяли понад 270 тисяч гектарів зернових.

У жовтні ми повідомляли, що аграрії Кременчуцького району зібрали понад 220 тисяч тонн врожаю, завершили збирання гречки і проса, продовжують обмолот кукурудзи, сої, соняшнику та збирання цукрових буряків.

У вересні ми писали, що цьогорічний урожай сої на Полтавщині вдвічі нижчий за торішній.

У серпні ми повідомляли, що на Полтавщині зібрали понад 1,6 млн тонн ранніх зернових і зернобобових.