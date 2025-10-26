На Полтавщині завершують збір соняшника, сої та цукрового буряка: в області тривають жнива

На Полтавщині тривають жнива. Аграрії області зібрали врожай на понад 67,8% від запланованих площ. Збір технічних культур — соняшника та сої — перебуває на завершальній стадії. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
За його словами, аграрії вже намолотили 1 млн 217 тисяч тонн кукурудзи на зерно та зібрали 473,3 тисячі тонн цукрового буряка.
Нагадаємо, минулого тижня ми писали, що на Полтавщині завершили осінню посівну: засіяли понад 270 тисяч гектарів зернових.
У жовтні ми повідомляли, що аграрії Кременчуцького району зібрали понад 220 тисяч тонн врожаю, завершили збирання гречки і проса, продовжують обмолот кукурудзи, сої, соняшнику та збирання цукрових буряків.
У вересні ми писали, що цьогорічний урожай сої на Полтавщині вдвічі нижчий за торішній.
У серпні ми повідомляли, що на Полтавщині зібрали понад 1,6 млн тонн ранніх зернових і зернобобових.
