На Полтавщині зібрали понад 1,6 млн тонн ранніх зернових і зернобобових

У Полтавській області завершили жнива ранніх зернових та зернобобових культур. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
Із площі 361 тис. га зібрали:
пшениці — 1 254,3 тис. тонн;
ячменю — 330,6 тис. тонн;
жита — 11,3 тис. тонн;
вівса — 7,4 тис. тонн;
гороху — 32,9 тис. тонн;
ріпаку — 23,4 тис. тонн.
Загальний урожай склав понад 1,6 млн тонн.
Нагадаємо, торік на Полтавщині зібрали понад 3,5 млн тонн зерна нового врожаю.
