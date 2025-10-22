На Полтавщині завершили осінню посівну: засіяли понад 270 тисяч гектарів зернових

У Полтавській області завершили посівну озимих культур. Про це повідомив т. в. о. начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут.
За його словами, аграрії регіону засіяли:
261 тис. га пшениці;
7,1 тис. га ячменю;
2,9 тис. га жита;
20,5 тис. га ріпаку.
Разом із Полтавщиною посівну завершила й Тернопільська область.
Нагадаємо, торік в області посів озимих культур завершили в обстанні дні жовтня.
