На Полтавщині завершили осінню посівну: засіяли понад 270 тисяч гектарів зернових

Вчора, 22:00 Переглядів: 81

У Полтавській області завершили посівну озимих культур. Про це повідомив т. в. о. начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, аграрії регіону засіяли:

261 тис. га пшениці;

7,1 тис. га ячменю;

2,9 тис. га жита;

20,5 тис. га ріпаку.

Разом із Полтавщиною посівну завершила й Тернопільська область.

Сподіваємося на сприятливу погоду та щедрий урожай наступного року. Дякую нашим аграріям — професіоналам своєї справи, які докладають максимум зусиль задля результату, — прокоментував Володимир Когут.

Нагадаємо, торік в області посів озимих культур завершили в обстанні дні жовтня.



