НАБУ провело обшуки через можливе розкрадання 200 млн грн на фортифікаціях Полтавської ОВА — нардеп Железняк

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 161

21 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки у посадовців Полтавської обласної військової адміністрації, підрядників і вищих чиновників, які фігурують у справі про можливе розкрадання 200 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Донеччині. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, обшуки пройшли в рамках заяви, поданої після публікації розслідування, у якому йшлося про завищення вартості робіт і зв’язки посадовців Полтавської ОВА з фірмами-підрядниками — ТОВ «Енкі Констракшн» та «Прімум Актив».

Під слідчими діями, за словами депутата, опинилися перший заступник голови Держфінмоніторингу, ексзаступник керівника ПОВА Богдан Корольчук, представники компаній та чиновники адміністрації різних рівнів.

Реакція Полтавської ОВА

Тимчасово виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут у коментарі виданню «Полтавщина» підтвердив, що слідчі дії НАБУ дійсно проводилися.

Володимир Когут під час візиту у Донецьку область/архів КТ

— У відповідному департаменті адміністрації вони були. Ми повністю їм сприяли. Ми віддали усі документи, які вони просили. Скажу впевнено — я бачив фортифікації своїми очима, доторкався до споруд своїми руками. Вони стоять, вони під охороною, це все побачили. А щодо фінансових питань, то мені не звітували про роботи, не передавали інформацію, я рішень там не приймав, — сказав Когут.

Когут також назвав підрядника «Прімум Актив» «реальним залізобетонним заводом», а не фірмою-прокладкою.

Крім того, у відповіді на публікацію Железняка Когут запросив нардепа до Полтави, пообіцявши «всебічну підтримку та сприяння». Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Що передувало

На початку вересня народний депутат України Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо можливих привласнень 200 млн грн на будівництві Полтавською обласною військовою адміністрацією фортифікацій на Донеччині. Железняк вказує, зокрема, на зв’язок підрядника «Енкі констракшн», що опікувалось будівництвом конструкцій з екскерівництвом обласної адміністрації — «настільки тісні, що оформлювати липові документи чиновникам Полтавської ОВА допомагає сам засновник фірми, яку найняли будувати фортифікації».

У розслідуванні описали роботу фірми-прокладки «Прімум Актив», у якої купувались будматеріали, і можливі переплати на кілька десятків мільйонів гривень, а також про оформлення необґрунтованих додаткових і фіктивних послуг та матеріалів. У відео також вказали на стан захисних споруд і недоліки будівництва.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Філіп Пронін заявив, що:

«Усі наведені Железняком твердження є безпідставними. Для Полтавської ОВА питання будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області було і залишається справою репутації та відповідальності перед військовими».

Він також зазначив, що «усі кошториси проходили ретельну перевірку незалежними експертами, які не виявили порушень. додатково була проведена експертиза Харківського науково-дослідного інституту ім. Бокаріуса, яка підтвердила правильність виконаних робіт».

— Але головним підтвердженням якості стало те, що на кожному етапі будівництва роботи перевіряли та приймали саме військові. Всі об’єкти зведено в повному обсязі, належної якості та у визначені строки, — сказав у коментарі ексначальник ОВА.