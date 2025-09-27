Аграрії Полтавщини вже зібрали понад 1,38 млн тонн сільськогосподарчих культур

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 84

На Полтавщині продовжуються жнива. Аграрії області вже зібрали 768 тисяч тонн соняшника, 267,8 тисячі тонн кукурудзи, 257,8 тисячі тонн сої, 85,2 тисячі тонн цукрового буряку, 6 тисяч тонн проса і 0,8 тис. тонн гречки.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Водночас в регіоні триває посівна кампанія озимих культур.

— Загалом в Україні зібрано 30, 4 млн тонн зернових культур. Обмолочено 63% площ. Наші сільгоспвиробники працюють без вихідних. Дякуємо всім, хто щоденно виходить у поля, щоб забезпечити продовольством Полтавщину і країну, — написав Володимир Когут.

Нагадаємо, у серпні ми повідомляли, що на Полтавщині зібрали понад 1,6 млн тонн ранніх зернових і зернобобових.

Торік на Полтавщині зібрали понад 3,5 млн тонн зерна нового врожаю.