Аграрії Полтавщини вже зібрали понад 1,38 млн тонн сільськогосподарчих культур

На Полтавщині продовжуються жнива. Аграрії області вже зібрали 768 тисяч тонн соняшника, 267,8 тисячі тонн кукурудзи, 257,8 тисячі тонн сої, 85,2 тисячі тонн цукрового буряку, 6 тисяч тонн проса і 0,8 тис. тонн гречки.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Водночас в регіоні триває посівна кампанія озимих культур.
Нагадаємо, у серпні ми повідомляли, що на Полтавщині зібрали понад 1,6 млн тонн ранніх зернових і зернобобових.
Торік на Полтавщині зібрали понад 3,5 млн тонн зерна нового врожаю.
