Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 188

У середньому на одного шукача роботи припадає дві вакансії

На початок серпня 2025 року на Єдиному порталі вакансій було опубліковано 241 тисячу пропозицій роботи, що на 12 тисяч більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомила Державна служба зайнятості.

У цей же час нову роботу через держслужбу шукали 132 тисячі українців. Таким чином, у середньому на одного претендента припадало по два вільних робочих місця.

Найчастіше шукали працівників за спеціальностями:

продавець,

водій,

кухар,

інженер,

бухгалтер,

лікар,

адміністратор,

слюсар,

електромонтер,

вантажник.

Третина всіх шукачів роботи мають вищу освіту, ще 36% — дипломи професійно-технічних закладів.

У Службі зайнятості пояснюють дефіцит кадрів двома основними факторами:

війною (через мобілізацію бракує будівельників, слюсарів, електромонтерів, водіїв);

(через мобілізацію бракує будівельників, слюсарів, електромонтерів, водіїв); змінами в економіці, через які зростає структурне безробіття — претенденти не завжди мають потрібні навички.

Також є значний регіональний дисбаланс:

у Києві на одного претендента пропонують 24 вакансії ,

, у Львівській області — 4 ,

, у Київській області — 3 ,

, натомість у Миколаївській області шукачів роботи вдвічі більше, ніж вакансій.

За прогнозами НБУ, диспропорції на ринку праці поступово зменшуватимуться. Очікується, що рівень безробіття знизиться нижче 10% у 2027 році.

Нагадаємо, що середня заробітна плата штатних працівників у липні 2025 року становить 26 499 гривень.