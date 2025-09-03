Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні

ГО "Захист держави"
29 серпня у полтавському офісі ГО «Захист держави» відбулася панельна дискусія, присвячена антикорупційній боротьбі в області.
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Україна, Світ

Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 188

 У середньому на одного шукача роботи припадає дві вакансії

На початок серпня 2025 року на Єдиному порталі вакансій було опубліковано 241 тисячу пропозицій роботи, що на 12 тисяч більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомила Державна служба зайнятості.

У цей же час нову роботу через держслужбу шукали 132 тисячі українців. Таким чином, у середньому на одного претендента припадало по два вільних робочих місця.

Найчастіше шукали працівників за спеціальностями:

  • продавець,
  • водій,
  • кухар,
  • інженер,
  • бухгалтер,
  • лікар,
  • адміністратор,
  • слюсар,
  • електромонтер,
  • вантажник.

Третина всіх шукачів роботи мають вищу освіту, ще 36% — дипломи професійно-технічних закладів.

У Службі зайнятості пояснюють дефіцит кадрів двома основними факторами:

  • війною (через мобілізацію бракує будівельників, слюсарів, електромонтерів, водіїв);
  • змінами в економіці, через які зростає структурне безробіття — претенденти не завжди мають потрібні навички.

Також є значний регіональний дисбаланс:

  • у Києві на одного претендента пропонують 24 вакансії,
  • у Львівській області — 4,
  • у Київській області — 3,
  • натомість у Миколаївській області шукачів роботи вдвічі більше, ніж вакансій.

За прогнозами НБУ, диспропорції на ринку праці поступово зменшуватимуться. Очікується, що рівень безробіття знизиться нижче 10% у 2027 році.

Нагадаємо, що середня заробітна плата штатних працівників у липні 2025 року становить 26 499 гривень.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: робота вакансія державна служба зайнятості
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх