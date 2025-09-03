Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні

На початок серпня 2025 року на Єдиному порталі вакансій було опубліковано 241 тисячу пропозицій роботи, що на 12 тисяч більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомила Державна служба зайнятості.
У цей же час нову роботу через держслужбу шукали 132 тисячі українців. Таким чином, у середньому на одного претендента припадало по два вільних робочих місця.
Найчастіше шукали працівників за спеціальностями:
Третина всіх шукачів роботи мають вищу освіту, ще 36% — дипломи професійно-технічних закладів.
У Службі зайнятості пояснюють дефіцит кадрів двома основними факторами:
Також є значний регіональний дисбаланс:
За прогнозами НБУ, диспропорції на ринку праці поступово зменшуватимуться. Очікується, що рівень безробіття знизиться нижче 10% у 2027 році.
Нагадаємо, що середня заробітна плата штатних працівників у липні 2025 року становить 26 499 гривень.
