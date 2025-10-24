ГО "Захист держави"
Полтавщина, Україна, Світ, Соціальний захист

Кількість пенсіонерів в Україні значно скоротилася: скільки їх мешкає на Полтавщині

Сьогодні, 07:45

 

Середня пенсія в Україні на початок жовтня складає 6436 грн, а на Полтавщині на — 6333 грн

У вересні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 мільйонів 203,5 тисячі осіб. Це на 144,6 тисячі менше, ніж у грудні минулого року. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 867,1 тисячі осіб. У Києві проживає 745 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 688,4 тисячі, у Львівській області - 664,2 тисячі, у Полтавській – 402,4 тисячі осіб.

 

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 360,8 тисячі. Решта 1 млн 842,7 тисячі пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту».

Зазначимо, що у грудні 2024 року загальна кількість пенсіонерів в Україні становила 10 млн 348 тис. осіб, що на 203,4 тисячі менше, ніж рік тому. Станом на 1 жовтня 2025 року середня пенсія становила 6 437 гривень.

 

Учора ми повідомляли, що середня пенсія в Україні на початок жовтня складає 6436 грн, а на Полтавщині на 103 грн менше загальноукраїнського показника – 6333 грн

Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ пенсії пенсіонери
