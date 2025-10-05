ГО "Захист держави"
Полтавщина, Війна

Почесне найменування «Полтавська» отримала 17-та бригада Національної гвардії

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 214

 

Володимир Зеленський відзначив гвардійців у День захисників і захисниць України

17-та бригада Національної гвардії України отримала почесне найменування «Полтавська». Про це інформують у пресслужбі бригади.

Відомо, що 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, Президент Володимир Зеленський вручив відзнаки гвардійцям — як символ подяки за відвагу, рішучість і стійкість у боротьбі за свободу України.

Зокрема, 17-ій окремій бригаді Національної гвардії України «Рейд» присвоїли почесне найменування «Полтавська», а президент вручив стрічки до Бойового прапора.

 

Це велика честь для всього особового складу, кожного командира й кожного гвардійця бригади, — зазначили в НГУ.

Нагадаємо, навесні президент відзначив 17-ту Полтавську бригаду Нацгвардії почесною відзнакою «За мужність та відвагу».

ПО ТЕМІ:

Бійці 17-ї бригади НГУ збили три безпілотники уночі на Полтавщині

Як збивали дрони над Полтавщиною: відео від 17-ї бригади Нацгвардії

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: 17-та бригада НГУ
Теги: 17-та бригада НГУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

