Почесне найменування «Полтавська» отримала 17-та бригада Національної гвардії

17-та бригада Національної гвардії України отримала почесне найменування «Полтавська». Про це інформують у пресслужбі бригади.
Відомо, що 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, Президент Володимир Зеленський вручив відзнаки гвардійцям — як символ подяки за відвагу, рішучість і стійкість у боротьбі за свободу України.
Зокрема, 17-ій окремій бригаді Національної гвардії України «Рейд» присвоїли почесне найменування «Полтавська», а президент вручив стрічки до Бойового прапора.
Це велика честь для всього особового складу, кожного командира й кожного гвардійця бригади, — зазначили в НГУ.
Нагадаємо, навесні президент відзначив 17-ту Полтавську бригаду Нацгвардії почесною відзнакою «За мужність та відвагу».
