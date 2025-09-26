Військовослужбовці та їхні рідні, так само як і цивільні, можуть скаржитися на порушення їхніх прав до Уповноваженого у Верховній Раді України з прав людини або його представників у регіонах. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів Представник Омбудсмана у Полтавській області Владислав Носенко.
За його словами, питання у скаргах порушуються різні:
Звернутися до Представника Уповноваженого з прав людини у Полтавській області можна за номерами телефонів +38 (0800) 50-17-20 або +38 (097) 199-23-79.
Нагадаємо, що у Кременчуці відбулася зустріч родин полонених та зниклих безвісти з представником Уповноваженого з прав людини.
