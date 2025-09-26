Чи скаржаться військовослужбовці щодо порушення їхніх прав — відповідь Представника Омбудсмана

Військовослужбовці та їхні рідні, так само як і цивільні, можуть скаржитися на порушення їхніх прав до Уповноваженого у Верховній Раді України з прав людини або його представників у регіонах. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів Представник Омбудсмана у Полтавській області Владислав Носенко.

— Скаржаться і самі військові, і члени їхніх родин, в основному, — зазначає Носенко.

За його словами, питання у скаргах порушуються різні:

порядок звільнення з військової служби;

не розглянуті командуванням рапорти;

присвоєння статусу учасника бойових дій;

переведення до інших військових частин;

несвоєчасна виплата або відсутність виплат «бойових».

— Ми продовжуємо реагувати на ці звернення, не можемо цього не робити, — додав Представник Уповноваженого.

Звернутися до Представника Уповноваженого з прав людини у Полтавській області можна за номерами телефонів +38 (0800) 50-17-20 або +38 (097) 199-23-79.

