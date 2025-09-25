Микола Корецький
Кременчук, Війна, Соціальний захист

Найголовніше — повернути рідних: у Кременчуці відбулася зустріч родин полонених та зниклих безвісти з представником Уповноваженого з прав людини

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 288

 

 Такі зустрічі у місті та області проводять постійно

У Кременчуці постійно проводяться зустрічі рідних військовополонених та зниклих безвісти із представниками Уповноваженого з прав людини. Одна із таких зустрічей відбулася і сьогодні, 25 вересня. Про неї нам розповів сам Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко.

За його словами, у місті такі зустрічі відбуваються за ініціативи Кременчуцької райвійськадміністації, зокрема фахівців із супроводу ветеранів.

Говоримо про основні питання, які піднімалися під час зустрічі.

— Найголовніше людям — повернути рідних. На таких зустрічах ми пояснюємо, що ми робимо, і що у свою чергу мають зробити люди, як допомогти нам, аби ми далі могли працювати, — каже Носенко.

На питання, яка нині кількість в області військовополонених та зниклих безвісти, Представник Уповноваженого цифр не називає. Проте додає: існує Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин, який відкритий. За останніми даними, він налічує понад 70 тисяч українців.

 

Не називає Владислав Носенко і кількість звільнених військовополонених із Полтавської області. Проте озвучує загальну цифру — 6030 звільнених захисників з усієї України вже повернулися додому. І вони продовжують працювати й надалі, щоб ця кількість постійно зростала.

Представник Уповноваженого також додає, що у своєї роботі вони співпрацюють зокрема і з громадськими організаціями, які на безоплатній основі допомагають родинам військовополонених та зниклих безвісти юридично. Адже трапляються випадки, коли людям під час оформлення усіх документів потрібен повний супровід. 

Проте, за словами Носенка, є й негативні кейси: інколи родини військових натрапляють на шахраїв. Ті обіцяють максимальну допомогу, натомість просять грошей, а, а інколи й взагалі зникають. Таку діяльність Представник Уповноваженого категорично засуджує.

 

Сьогодні ж на зустрічі було присутньо близько півтори сотні осіб. Людей цікавило, як дізнатися хоча б якусь інформацію щодо їхніх рідних, як посприяти їхньому поверненню в Україну та багато інших питань.

Носенко додає: реагують на усі звернення від громадян, адже повернення всіх українців із полону — і цивільних, і військових — є вкрай важливим. Для цього в області працює регіональна робоча група Координаційного штабу. Прийом громадян відбувається щовівторка та щосереди із 10.00 до 16.00 у Полтаві за адресою: вул. Соборності, 45а, каб. 1–4. Попередня реєстрація не потрібна. Детальну інформацію можна отримати за контактним номером телефону: +380 (98) 552 92 53.

Представник Уповноваженого з прав людини також додав, що наступна така зустріч у Кременчуці відбудеться орієнтовно за місяць.

Автор: Яна Гудзь
