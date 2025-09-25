На Полтавщині у чоловіка знайшли тротилову шашку — поліція

Йому загрожує до 7 років ув'язнення

У домоволодінні жителя Гадяцької громади поліцейські виявили тротилову шашку. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, вибухонебезпечний предмет знайшли учора, 24 вересня, під час санкціонованого обшуку в будинку 52-річного чоловіка. Попередньо відомо, що він зберігав вибухівку без жодного дозволу.

Боєприпас поліціянти вилучили та направили на експертизу.

Як повідомив керівник відділення поліції № 1 (місто Гадяч) Ростислав Ярошенко, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання вибухових речовин. Зараз поліція з’ясовує, де саме чоловік узяв тротил і з якою метою його зберігав.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

