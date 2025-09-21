Вища рада правосуддя звільнила суддю Зіньківського райсуду Сергія Должка

18 вересня Вища рада правосуддя ухвалила звільнити з посади голову Зіньківського районного суду Полтавської області Сергія Должка. Рішення ухвалили на підставі дисциплінарного провадження та скарг прокурора.
Справу розглядала Третя дисциплінарна палата, яка ще в липні вирішила притягнути Должка до відповідальності. ВРП залишила це рішення без змін.
На засіданні сам Должко заявив, що завжди «поважав права людей» і назвав справу проти себе «фальсифікованою». Він різко висловився на адресу членів ВРП, після чого рада одноголосно проголосувала за його звільнення.
Суддя відомий низкою резонансних рішень:
називав незаконними карантинні обмеження під час ковіду та виправдовував оштрафованих за відсутність маски,
стверджував, що мешканці не повинні сплачувати за розподіл газу, а «Полтавагаз» незаконно заволодів мережами,
виправдав чоловіка, який не з’явився до ТЦК після ВЛК, назвавши укази президента «авторськими творами».
На думку ВРП, у своїх рішеннях Должко висловлював сумніви щодо існування держави Україна як такої.
Нагадаємо, що в липні ВРП звільнила суддю Полтавського районного суду Анатолія Потетія.
